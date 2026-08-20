У Єврокомісії готують роз’яснення щодо вимог "Резерв+" для жінок

Єврокомісія в найближчі тижні представить державам-членам оновлені оперативні рекомендації щодо нових правил надання тимчасового захисту для українців, яке набуло чинності 30 липня 2026 року та стосується всіх, незалежно від статі.

Як пише Delo.ua, про це на брифінгу повідомив речник Єврокомісії з питань міграції Маркус Ламмерт, передає "Радіо Свобода".

На запитання, чи відомо Єврокомісії про випадки, коли в окремих країнах вимога показати "Резерв+" та довести звільнення від військового обовʼязку стала висуватися також до жінок, Ламмерт вказав, що оновлене рішення ЄС про продовження тимчасового захисту, яке набуло чинності 30 липня 2026 року, стосується всіх, незалежно від статі.

"Рішення Ради ЄС не розрізняє чоловіка та жінку у заявці. Йдеться про військову службу або колишню військову службу. Тож немає жодної різниці між чоловіками та жінками", — пояснив речник Єврокомісії.

Раніше Міністерство закордонних справ України повідомило, що зверталося до Євросоюзу з проханням якнайшвидше унормувати практики застосування нових правил тимчасового захисту, оскільки отримувало скарги від українців.

Зокрема, МЗС відомо про випадки, коли в окремих державах-членах ЄС в українських жінок під час оформлення тимчасового захисту запитували відомості з "Резерв+".

"Оскільки Європейський Союз поки не надав державам-членам централізованих роз’яснень щодо практичного виконання згаданого рішення, окремі національні органи можуть виконувати нові правила, виходячи з власних інструкцій", — заявляли в МЗС 15 серпня.

В МЗС додали, що відомі їм випадки не є масовими та стосуються здебільшого тих ситуацій, в яких заявники не змогли підтвердити законність виїзду з України — наприклад, показати у закордонному паспорті штамп Державної прикордонної служби про перетин кордону на виїзд з України.

"За наявності підтвердження законності виїзду необхідності надавати відомості з Резерв+ не має виникати. Водночас, за тимчасової відсутності уніфікованого підходу, такі випадки в окремих країнах можуть мати місце", — пояснили в МЗС і додали, що українська сторона очікує від ЄС якнайшвидшого унормування практики застосування нових правил.

Що відомо про нові правила для українців в ЄС?

Нагадаємо, країни Європейського Союзу погодили продовження статусу тимчасового захисту для осіб, які рятуються від війни в Україні, ще на один рік - до 4 березня 2028 року.

Однак його надаватимуть не всім, а лише тим людям, які виконують свої військові обов’язки в Україні. Це обмеження стосуватиметься лише нових заявників на тимчасовий захист і не поширюватиметься на тих, хто вже має цей статус у ЄС.

Це означає, що для отримання тимчасового захисту українські біженці повинні будуть підтвердити виконання своїх військових обов’язків, пред’явивши паспорт зі штампом, що підтверджує законний виїзд з України й виконання відповідних вимог. Також можна буде надати паперовий або електронний документ, який підтверджує звільнення від військового обов’язку або його виконання.

Так, уряд Німеччини більше не надаватиме тимчасового захисту новоприбулим українським чоловікам віком від 23 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для виїзду та звільнення від військової служби.

Також з 5 серпня 2026 року Чехія змінила правила надання тимчасового захисту для нових заявників з України.