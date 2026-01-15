Запланована подія 2

В Киеве около 300 многоэтажек остаются без отопления

отопление
План предусматривает ремонт, накопление топлива и подготовку домов. / Depositphotos

В Киеве около 300 многоэтажных домов до сих пор остаются без отопления после массированной атаки 9 января, а город живет по экстренным графикам отключений электроэнергии.

 

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Последствия атаки на Киев

Ситуация с энергоснабжением, от которой зависит работа коммунальных служб, остается очень сложной. В настоящее время Киев работает по экстренным графикам отключений электроэнергии, почасовые ограничения временно не применяются.

"Коммунальщики продолжают круглосуточно ремонтировать поврежденную врагом критическую инфраструктуру", - подчеркнул Кличко.

Для обеспечения стабильной работы города объекты критической инфраструктуры подключили к мощным генераторам и мобильным котельным. Также к резервному питанию подключают тепловые пункты отдельных больших жилых домов, где тепло и электроснабжение отсутствуют уже шестые сутки.

В столице работает более 1200 пунктов обогрева. Городские власти и коммунальные службы делают все возможное в сложившихся условиях, однако ситуация остается сложной как из-за состояния энергосистемы, так и из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, после обстрела 13 января в Киеве еще больший дефицит электроэнергии, даже для обеспечения критической инфраструктуры.

Из-за отключения света и минусовой температуры в Киеве и области часть супермаркетов сетей Novus и "Сильпо" могут временно приостанавливать работу, сообщили компании.

А сеть "АТБ" заявила, что работает в штатном режиме. Магазины снабжены автономным питанием и могут работать при отключении света.

Автор:
Ольга Опенько