У Києві близько 300 багатоповерхівок залишаються без опалення

План передбачає ремонти, накопичення палива та підготовку будинків / Depositphotos

У Києві близько 300 багатоповерхових будинків досі залишаються без опалення після масованої атаки 9 січня, а місто живе за екстреними графіками відключень електроенергії.

 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА. 

Наслідки атаки на Київ

Ситуація з енергопостачанням, від якого залежить робота комунальних служб, залишається вкрай складною. Наразі Київ працює за екстреними графіками відключень електроенергії, погодинні обмеження тимчасово не застосовуються. 

"Комунальники продовжують цілодобово ремонтувати пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру", - наголосив Кличко.

Для забезпечення стабільної роботи міста об’єкти критичної інфраструктури під’єднали до потужних генераторів і мобільних котелень. Також до резервного живлення підключають теплові пункти окремих великих житлових будинків, де тепло та електропостачання відсутні вже шосту добу.

У столиці працює понад 1200 пунктів обігріву. Міська влада та комунальні служби роблять усе можливе в наявних умовах, однак ситуація залишається складною як через стан енергосистеми, так і через несприятливі погодні умови.

Нагадаємо, після обстрілу 13 січня в Києві наразі ще більший дефіцит електроенергії, навіть для забезпечення критичної інфраструктури.

Через відключення світла та мінусову температуру у Києві та області частина супермаркетів мереж Novus та "Сільпо" можуть тимчасово призупиняти роботу, повідомили компанії.

А мережа "АТБ" заявила, що працює у штатному режимі. Магазини забезпечені автономним живленням і можуть працювати під час відключень світла. 

Автор:
Ольга Опенько