В Киеве с 16 января ограничат уличное освещение: что именно выключат

Киев
Уличное освещение в Киеве снизят до 20% мощности

В столице вводится жесткий режим экономии электроэнергии на наружное освещение.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева из-за критической ситуации в энергосистеме, вызванной массированными атаками врага на энергетическую инфраструктуру.

Ограничения начинают действовать уже с 16 января.

Новые правила работы уличных фонарей

Для уменьшения нагрузки на сети город радикально изменяет подход к освещению улиц и дорог.

  • В частности, интенсивность работы уличных фонарей будет снижена до 20% от общей мощности .
  • В районах, где технические особенности сети не позволяют регулировать яркость (дымить свет), специалисты будут оставлять включенными только 50% фонарей .

Запрет на декоративную подсветку и рекламу

Кроме уличного освещения, ограничения будут касаться визуального вида зданий и коммерческого сектора:

  • Архитектурно-декоративное освещение памятников и сооружений включать не будут.
  • Под запрет подпадает подсветка жилых домов и офисных центров.
  • Электроэнергия не будет подаваться на рекламные конструкции и информационные вывески.

Власти столицы обращаются к киевлянам с просьбой максимально бережно потреблять электроэнергию в домах и офисах, это поможет избежать перегрузки сетей и ускорить их восстановление.

Ситуация в Киеве

Напомним, после обстрела 13 января в Киеве появился больший дефицит электроэнергии даже для обеспечения критической инфраструктуры.

Из-за отключения света и минусовой температуры в Киеве и области часть супермаркетов сетей Novus и "Сильпо" могут временно приостанавливать работу, сообщили компании.

А сеть "АТБ" заявила, что работает в штатном режиме. Магазины снабжены автономным питанием и могут работать при отключении света.

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Автор:
Татьяна Бессараб