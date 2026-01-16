- Категория
В Киеве с 16 января ограничат уличное освещение: что именно выключат
В столице вводится жесткий режим экономии электроэнергии на наружное освещение.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева из-за критической ситуации в энергосистеме, вызванной массированными атаками врага на энергетическую инфраструктуру.
Ограничения начинают действовать уже с 16 января.
Новые правила работы уличных фонарей
Для уменьшения нагрузки на сети город радикально изменяет подход к освещению улиц и дорог.
- В частности, интенсивность работы уличных фонарей будет снижена до 20% от общей мощности .
- В районах, где технические особенности сети не позволяют регулировать яркость (дымить свет), специалисты будут оставлять включенными только 50% фонарей .
Запрет на декоративную подсветку и рекламу
Кроме уличного освещения, ограничения будут касаться визуального вида зданий и коммерческого сектора:
- Архитектурно-декоративное освещение памятников и сооружений включать не будут.
- Под запрет подпадает подсветка жилых домов и офисных центров.
- Электроэнергия не будет подаваться на рекламные конструкции и информационные вывески.
Власти столицы обращаются к киевлянам с просьбой максимально бережно потреблять электроэнергию в домах и офисах, это поможет избежать перегрузки сетей и ускорить их восстановление.
Ситуация в Киеве
Напомним, после обстрела 13 января в Киеве появился больший дефицит электроэнергии даже для обеспечения критической инфраструктуры.
Из-за отключения света и минусовой температуры в Киеве и области часть супермаркетов сетей Novus и "Сильпо" могут временно приостанавливать работу, сообщили компании.
А сеть "АТБ" заявила, что работает в штатном режиме. Магазины снабжены автономным питанием и могут работать при отключении света.
14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.