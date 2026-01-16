У Києві з 16 січня обмежать вуличне освітлення: що саме вимкнуть

У столиці запроваджують жорсткий режим економії електроенергії на зовнішнє освітлення.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва через критичну ситуацію в енергосистемі, спричинену масованими атаками ворога на енергетичну інфраструктуру.

Обмеження починають діяти вже від 16 січня.

Нові правила роботи вуличних ліхтарів

Задля зменшення навантаження на мережі місто радикально змінює підхід до освітлення вулиць та доріг.

Зокрема, інтенсивність роботи вуличних ліхтарів буде знижена до 20% від загальної потужності .

. У районах, де технічні особливості мережі не дозволяють регулювати яскравість (димувати світло), фахівці залишатимуть увімкненими лише 50% ліхтарів.

Заборона на декоративне підсвічування та рекламу

Окрім вуличного освітлення, обмеження стосуватимуться візуального вигляду будівель та комерційного сектора:

Архітектурно-декоративне освітлення пам’яток та споруд вмикати не будуть.

Під заборону потрапляє підсвітка житлових будинків та офісних центрів.

Електроенергію не подаватимуть на рекламні конструкції та інформаційні вивіски.

Влада столиці звертається до киян із проханням максимально ощадливо споживати електроенергію в оселях та офісах, це допоможе уникнути перевантаження мереж і пришвидшити їх відновлення.

Ситуація у Києві

Нагадаємо, після обстрілу 13 січня в Києві з'явився більший дефіцит електроенергії, навіть для забезпечення критичної інфраструктури.

Через відключення світла та мінусову температуру у Києві та області частина супермаркетів мереж Novus та "Сільпо" можуть тимчасово призупиняти роботу, повідомили компанії.

А мережа "АТБ" заявила, що працює у штатному режимі. Магазини забезпечені автономним живленням і можуть працювати під час відключень світла.

14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.