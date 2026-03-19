В МИДе не слышали об инспекции поврежденного нефтепровода "Дружба"

У Министерства иностранных дел Украины нет информации о проверке европейскими специалистами состояния трубопровода "Дружба", поврежденного в результате российских обстрелов.

Как пишет Delo.ua, об этом на брифинге заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий, которого цитируют "Суспільне " и "Европейская правда".

В МИД не слышали о проверке ЕС

"Мне неизвестно о каких-то конкретных договоренных датах или поездках в контексте того, что вы спросили. Мне также неизвестно откуда взялись детали или даты этих поездок в СМИ. Я видел эти сообщения, но не знаю, откуда они исходят", — сказал он.

По словам Тихого, Европейская комиссия запросила Украину относительно возможных сроков ремонта нефтепровода "Дружба", на что украинская сторона предоставила объяснения.

"Разъяснения Еврокомиссии были своевременно предоставлены украинской стороной. Кроме того, мы поддерживаем постоянную связь и с Еврокомиссией, и с партнерами, в том числе с Венгрией и Словакией, о состоянии нефтепровода, нанесенных повреждениях и ориентировочных сроках ремонта", — подчеркнул спикер МИД Украины.

Отдельно он подчеркнул, что вопросами допуска на стратегические объекты занимается СБУ.

"Могу напомнить, что допуск или недопуск на стратегические объекты в условиях военного положения – это вопрос к СБУ", - отметил Тихий.

Чиновник ЕС о проверке "Дружбы"

Техническая команда Европейского союза уже находится в Украине и ожидает доступа к нефтепроводу "Дружба", поврежденному в результате российских обстрелов, рассказал чиновник ЕС в комментарии "Суспільному".

"У нас уже есть техническая команда в Украине — это сочетание экспертов из государств-членов и Еврокомиссии. Как только они получат доступ, смогут оценить ситуацию. Нам нужны эксперты, чтобы дать точное понимание, сколько будут продолжаться ремонтные работы и что можно сделать, чтобы их ускорить", — сказал он.

Высокопоставленный дипломат ЕС также сообщил, что техническая команда ожидает разрешения на инспекцию нефтепровода.

17 марта Европейский Союз предложил Украине техническую поддержку и финансирование по ремонту нефтепровода Дружба. Киев принял предложение.

В заявлении отмечается, что Евросоюз провел интенсивные переговоры с государствами-членами и Украиной на всех уровнях с целью возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на ремонт уходит примерно полтора месяца.

Проблемы с инспекцией

Ранее "Суспільне" сообщало, что небольшая делегация европейских инженеров приехала в Киев. 18 марта они должны были отправиться на проверку состояния трубопровода "Дружба". Украина уверяла, что прекратила транспортировку нефти из-за повреждений, нанесенных российским обстрелом.

Проверок требовала Венгрия и Словакия. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо даже заявлял, что Киев не пустил на нефтепровод посолку ЕС в Украине Катарину Матернову.

Издание Financial Times также писало, что ряд стран Европы и Европейская комиссия просили Киев разрешить визит в нефтепровод "Дружба", чтобы доказать, что Украина действительно пытается возобновить транзит нефти, но получили отказ.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тоже публиковал спутниковые снимки трубопровода "Дружба", которые, по его словам, "подтверждают отсутствие повреждений". После этого украинский президент ответил: "Там разорван один большой резервуар. Пульт не увидишь со спутника, а дальше под землей – трубу. Может, Орбан – маг и видит, что происходит с трубой под землей?"

Венгрия и Словакия требуют отремонтировать нефтепровод

Украина официально предупредила, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах Львовской области.

В ответ Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не возобновят его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба", который был поврежден в результате российского удара.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с 23 февраля Словакия прекратит оказывать помощь аварийную помощь электроэнергией Украине, потому что Киев не возобновил поставки нефти в его страну.

Фицо поддержал венгерский коллега Виктор Орбан, заявив, что Венгрия поступит так же. Однако позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в вопросе поставок электроэнергии Украине нужна "особая осторожность", чтобы не навредить венграм Закарпатья.

Министерство иностранных дел Украины назвало ультимативные заявления Венгрии и Словакии, которые угрожают прекратить энергоснабжение и требуют возобновления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба", энергетическим шантажом и призывало направлять такие требования в Кремль, а не в Киев.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" – это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.