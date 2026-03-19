У МЗС не чули про інспекцію пошкодженого нафтопроводу "Дружба"

Міністерство закордонних справ України не має інформації про перевірку європейськими фахівцями стану трубопроводу "Дружба", пошкодженого внаслідок російського обстрілу.

Як пише Delo.ua, про це на брифінгу заявив речник українського МЗС Георгій Тихий, якого цитують "Суспільне" та "Європейська правда".

У МЗС не чули про перевірку ЄС щодо "Дружби"

"Мені не відомо про якісь конкретні домовлені дати чи поїздки у контексті того, що ви запитали. Мені також не відомо звідки взялися деталі чи дати цих поїздок у ЗМІ. Я бачив ці повідомлення, але не знаю, звідки вони виходять", — сказав він.

За словами Тихого, Європейська комісія робила запит до України щодо можливих термінів ремонту нафтопроводу "Дружба", на що українська сторона надала пояснення.

"Роз'яснення Єврокомісії були своєчасно надані українською стороною. Крім того , ми підтримуємо постійний зв'язок і з Єврокомісією, і з партнерами, в тому числі з Угорщиною і Словаччиною, щодо стану нафтопроводу, завданих пошкоджень і орієнтовних термінів ремонту", — наголосив речник МЗС України.

Окремо він підкреслив, що питаннями допуску на стратегічні об’єкти займається СБУ.

"Можу нагадати, що допуск або недопуск на стратегічні об’єкти в умовах воєнного стану — це питання до СБУ", — зауважив Тихий.

Посадовець ЄС про перевірку "Дружби"

Технічна команда Європейського союзу уже перебуває в Україні і очікує доступу до нафтопроводу "Дружба", пошкодженого внаслідок російського обстрілу, розповів посадовець ЄС у коментарі "Суспільному".

"У нас уже є технічна команда в Україні — це поєднання експертів із держав-членів і Єврокомісії. Щойно вони отримають доступ, зможуть оцінити ситуацію. Нам потрібні експерти, щоб дати точне розуміння, скільки триватимуть ремонтні роботи і що можна зробити, щоб їх пришвидшити", — сказав він.

Високопоставлений дипломат ЄС також повідомив, що технічна команда очікує дозволу на інспекцію нафтопроводу.

17 березня Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Київ прийняв пропозицію.

У заяві зазначається, що Євросоюз провів інтенсивні переговори з державами-членами та Україною на всіх рівнях з метою відновлення поставок нафти до Угорщини та Словаччини.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на ремонт потрібно приблизно півтора місяця.

Проблеми з інспекцією

Раніше "Суспільне" повідомляло, що невелика делегація європейських інженерів приїхала в Київ. 18 березня вони мали вирушити на перевірку стану трубопроводу "Дружба". Україна запевняла, що припинила транспортування нафти через пошкодження, завдані російським обстрілом.

Перевірок вимагала Угорщина та Словаччина. Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо навіть заявляв, ніби Київ не пустив на нафтопровід посолку ЄС в Україні Катаріну Матернову.

Видання Financial Times також писало, що низка країн Європи та Європейська комісія просили Київ дозволити візит до нафтопроводу "Дружба", щоб довести, що Україна справді намагається відновити транзит нафти, але отримали відмову.

До того прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан теж публікував супутникові знімки трубопроводу "Дружба", які, за його словами, "підтверджують відсутність пошкоджень". Після цього український президент відповів: "Там розірваний один великий резервуар. Пульт не побачиш зі супутника, а далі під землею — трубу. Може, Орбан — маг і бачить, що відбувається з трубою під землею?"

Угорщина та Словаччина вимагають відремонтувати нафтопровід

Україна офіційно попередила, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині.

У відповідь Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не поновлять його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російського удару.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що з 23 лютого Словаччина припинить надавати допомогу аварійну допомогу електроенергією Україні, через те, що Київ не відновив постачання нафти до його країни.

Фіцо підтримав угорський колега Віктор Орбан, і заявив, що Угорщина вчинить так само. Однак пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у питання постачання електроенергії Україні потрібна "особлива обережність", щоб не нашкодити угорцям Закарпаття.

Міністерство закордонних справ України назвало ультимативні заяви Угорщини та Словаччини, які погрожують припинити енергопостачання й вимагають відновлення транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба", енергетичним шантажем і закликало спрямовувати такі вимоги до Кремля, а не до Києва.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" - це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.