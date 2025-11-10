Запланована подія 2

В "Нафтогазе" рассказали о ситуации с газом после атак России

газопровод
Ситуация с газом не так критична / Shutterstock

Ситуация с газом в Украине не столь критична, как можно было бы ожидать после массированных атак РФ. Украинские специалисты работают круглосуточно, чтобы поддерживать стабильные поставки голубого топлива, несмотря на интенсивные атаки России на газовые объекты.

Как пишет Delo.ua, об этом заявила член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Наталья Бойко.

"Тем не менее, абсолютно уверенно и спокойно, я могу заявить, что в начале отопительного сезона мы закачали в хранилища достаточно белого газа, о котором мы договаривались с правительством и выполнили установленный норматив", — рассказала она.

По ее словам, из-за интенсивных и прицельных атак на украинскую газовую добычу Украина потеряла значительные объемы собственного газа. В этой связи была разработана поэтапная программа увеличения импорта.

"Мы много закупаем импорта, мы много работаем над тем, чтобы привлекать дополнительные ресурсы других стран. Буквально на прошлой неделе было подписано новое соглашение на поставки американского газа LNG ", - отметила она.

Бойко подчеркнула, что процесс поставки импортного газа достаточно сложен и нуждается в дополнительных средствах и времени. В настоящее время активно ведется сотрудничество с партнерами в ЕС и США, а украинское правительство дополнительно финансирует закупку импортного газа.

Атаки на газовую инфраструктуру

8 ноября российские войска снова нанесли удар по газовой инфраструктуре Украины.

28 октября российская армия седьмой раз за месяц   нанесла удар по газовой инфраструктуре.   В результате атаки повреждены производственные мощности в Полтавской области.

До этого в "Нафтогазе" сообщали, что только через неделю россияне трижды массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины. Они били по газодобывающим объектам в Харьковской области, а также прицельно атаковали критически важные объекты в Сумской и Черниговской областях.

А в ночь на 3 октября россияне нанесли наибольший массированный удар по газодобывающим активам компании с начала полномасштабной войны. Тогда Россия уничтожила 60% газодобычи Украины.

Автор:
Светлана Манько