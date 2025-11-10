У "Нафтогазі" розповіли про ситуацію з газом після атак Росії

Ситуація з газом в Україні не настільки критична, як можна було б очікувати після масованих атак РФ. Українські фахівці працюють цілодобово, щоб підтримувати стабільне постачання блакитного палива, незважаючи на інтенсивні атаки Росії на газові об’єкти.

Як пише Delo.ua, про це заявила член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Наталія Бойко.

"Тим не менше, абсолютно впевнено і спокійно, я можу заявити, що на початку опалювального сезону ми закачали в сховища достатньо білого газу, про який ми домовлялися з урядом і виконали той норматив, який було встановлено", — розповіла вона.

За її словами, через інтенсивні та прицільні атаки на український газовий видобуток, Україна втратила значні обсяги власного газу. У зв’язку з цим була розроблена поетапна програма збільшення імпорту.

"Ми багато закуповуємо імпорту, ми багато працюємо над тим, щоб залучати додаткові ресурси інших країн. Буквально минулого тижня була підписана нова угода на поставки американського газу LNG", — зауважила вона.

Бойко підкреслила, що процес постачання імпортного газу досить складний і потребує додаткових коштів та часу. Наразі активно ведеться співпраця з партнерами в ЄС та США, а український уряд додатково фінансує закупівлю імпортного газу.

Атаки на газову інфраструктуру

8 листопада російські війська знову завдали удару по газовій інфраструктурі України.

28 жовтня російська армія всьоме за місяць завдала удару по газовій інфраструктурі. Внаслідок атаки пошкоджені виробничі потужності в Полтавській області.

До цього у "Нафтогазі" повідомляли, що лише за тиждень росіяни тричі масовано атакували газову інфраструктуру України. Вони били по газовидобувних обʼєктах на Харківщині, а також прицільно атакували критично важливі об’єкти на Сумщині та Чернігівщині.

А у ніч на 3 жовтня росіяни здійснили найбільший масований удар по газовидобувних активах компанії від початку повномасштабної війни. Тоді Росія знищила 60% газовидобутку України.