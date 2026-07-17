В Сенате США собрали голоса за законопроект об "адских санкциях" против РФ

В Сенате США собрали достаточную поддержку для законопроекта покойного сенатора Линдси Грэма о жестких санкциях против России. Под ударом могут оказаться Китай и Индия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Axios.

По данным источников издания, обновленный двухпартийный законопроект о новых санкциях против России получил поддержку более 60 сенаторов США. Это фактически обеспечивает ему достаточное количество голосов в Сенате.

Но главным препятствием для его принятия остается вынесение документа на голосование. После одобрения Сенатом законопроект также должен пройти Палату представителей.

Документ предусматривает возможность введения президентом США 100-процентных вторичных пошлин против стран, продолжающих покупать российские нефть и газ. Прежде всего, это касается крупнейших импортеров российских энергоносителей, в частности Китая и Индии. Кроме этого, законопроект направлен на усиление давления на "теневой флот" России.

Законопроект об "адских" санкциях против РФ

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поддержит принятие двухпартийного законопроекта о вторичных санкциях против России, инициатором которого был покойный сенатор Линдси Грэм.

Еще в конце прошлого года в Сенат США внесли двухпартийный законопроект, предусматривающий санкции за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из России.

Пакет санкций откроет Трампу путь к введению высоких пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и природный газ с целью дальнейшего ослабления Москвы на фоне ее войны с Украиной.

Линдси Грэм и сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь продвигали принятие законопроекта, предусматривающего возможность введения 500% тарифа на импорт товаров из стран, покупающих российскую нефть и другие энергоресурсы. Но Трамп высказывался против его принятия.