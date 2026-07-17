У Сенаті США зібрали голоси за законопроєкт про "пекельні санкції" проти РФ

У Сенаті США зібрали достатню підтримку для законопроєкту покійного сенатора Ліндсі Грема про жорсткі санкції проти Росії. Під ударом можуть опинитися Китай та Індія.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Axios.

За даними джерел видання, оновлений двопартійний законопроєкт про нові санкції проти Росії отримав підтримку понад 60 сенаторів США. Це фактично забезпечує йому достатню кількість голосів у Сенаті.

Але головною перешкодою для його ухвалення наразі залишається винесення документа на голосування.Після схвалення Сенатом законопроєкт також має пройти Палату представників.

Документ передбачає можливість запровадження президентом США 100-відсоткових вторинних мит проти країн, які продовжують купувати російські нафту та газ. Насамперед це стосується найбільших імпортерів російських енергоносіїв, зокрема Китаю та Індії. Окрім цього, законопроєкт спрямований на посилення тиску на "тіньовий флот" Росії.

Законопроєкт про "пекельні"санкції проти РФ

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підтримає ухвалення двопартійного законопроєкту про вторинні санкції проти Росії, ініціатором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем.

Ще наприкінці минулого року до Сенату США внесли двопартійний законопроєкт, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії.

Пакет санкцій відкриє Трампу шлях до введення високих мит на імпорт з країн, які купують російську нафту, уран та природний газ, з метою подальшого ослаблення Москви на тлі її війни з Україною.

Ліндсі Грем та сенатор від Демократичної партії Річард Блюменталь просували ухвалення законопроєкту, який передбачає можливість запровадження 500% тарифу на імпорт товарів з країн, що купують російську нафту та інші енергоресурси. Але Трамп висловлювався проти його ухвалення.