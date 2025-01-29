В Украине дефицит капусты: цены устанавливают рекорды

В Украине на этой неделе фермеры в очередной раз повысили цены на белокочанную капусту. Стоимость овоща уже в среднем в 3,7 раза выше, чем в прошлом году.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

На рынке дефицит капусты

Отмечается, что до конца января многие производители распродали большую часть запасов. Кроме того, на рынке уже почти не осталось овощей среднего и низкого качества.

Аналитики объясняют удорожание стремительным снижением запасов капусты в хозяйствах, так как фермеры начали сдерживать продажу качественных овощей, что привело к очередному скачку цен на текущей неделе. Кроме того, оптовые компании фиксируют общее сокращение предложений капусты на рынке.

Какие цены на капусту?

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, на сегодняшний день отпускные цены на белокочанную капусту в фермерских хозяйствах уже поднялись до 34-40 грн/кг в зависимости от качества и объемов партий продукции, что в среднем на 15% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Как отмечают аналитики, именно капуста стала самым дорогим овощем среди всех позиций борщового набора в Украине.

Сообщается, что на сегодняшний день цены на белокочанную капусту в Украине уже в среднем в 3,7 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

"При этом большинство участников рынка не исключают вероятности дальнейшего удорожания этой продукции, причем, по их мнению, темпы роста цен будут ускоряться с сокращением запасов данной продукции в хозяйствах населения", – прогнозируют аналитики.

Заметим, что после непродолжительного периода стабильности отпускные цены на картофель в Украине снова начали расти. Стоимость овоща в среднем на 16% выше, чем в конце января прошлого года.

Самые известные производители капусты в Украине

"ВПК-Агро" – лидер украинского рынка овощной продукции. Предприятие специализируется на выращивании и длительном хранении овощных культур. На базе хозяйства проводятся испытания новых сортов и гибридов разных видов капусты от зарубежных семенных компаний, представленных в Украине. Компания является лидером в производстве многих видов капусты, картофеля, моркови, свеклы, лука и сахарной кукурузы.

ООО "Южная аграрно-экспортная компания " – сосредоточена в Николаевской и Одесской областях. Основные направления работы компании включают в себя выращивание и реализацию зерновых, бобовых, масличных, нишевых, плодоовощных и бахчевых культур, а также животноводство, рыбоводство и другие сферы. Сельскохозяйственная продукция ООО "ПАЭК" представлена как на отечественном, так и на международном рынках.