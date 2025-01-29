В Україні дефіцит капусти: ціни встановлюють рекорди

В Україні цього тижня фермери вчергове підвищили ціни на білокачанну капусту. Вартість овочу вже в середньому в 3,7 рази вища, ніж у минулому році.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

На ринку дефіцит капусти

Зазначається, що до кінця січня багато виробників розпродали більшу частину запасів. Крім того, на ринку вже майже не залишилося овочів середньої та низької якості.

Аналітики пояснюють здорожчання стрімким зниженням запасів капусти в господарствах, так як фермери почали стримувати продаж якісних овочів, що призвело до чергового стрибка цін на поточному тижні. Крім того, оптові компанії фіксують загальне скорочення пропозицій капусти на ринку.

Які ціни на капусту?

Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, на сьогоднішній день відпускні ціни на білокачанну капусту у фермерських господарствах вже піднялися до 34-40 грн/кг залежно від якості та обсягів партій продукції, що в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Як зауважують аналітики, саме капуста стала найдорожчим овочем серед усіх позицій борщового набору в Україні.

Повідомляється, що на сьогоднішній день ціни на білокачанну капусту в Україні вже в середньому в 3,7 рази вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

"При цьому більшість учасників ринку не виключають ймовірності подальшого подорожчання цієї продукції, причому, на їхню думку, темпи зростання цін будуть прискорюватися зі скороченням запасів даної продукції в господарствах населення", - прогнозують аналітики.

Зауважимо, після нетривалого періоду стабільності відпускні ціни на картоплю в Україні знову почали зростати. Вартість овочу в середньому на 16% вища, ніж наприкінці січня минулого року.

Найвідоміші виробники капусти в Україні

"ВПК-Агро" – лідер українського ринку овочевої продукції. Підприємство спеціалізується на вирощуванні і тривалому зберіганні овочевих культур. На базі господарства проводяться випробування нових сортів та гібридів різних видів капусти від усіх зарубіжних насіннєвих компаній, представлених в Україні. Компанія є лідером у виробництві багатьох видів капусти, картоплі, моркви, буряка, цибулі та цукрової кукурудзи.

ТОВ "Південна аграрно-експортна компанія"- зосереджена в Миколаївській та Одеській областях. Основні напрямки роботи компанії включають вирощування та реалізацію зернових, бобових, олійних, нішевих, плодоовочевих та баштанних культур, а також тваринництво, рибництво та інші сфери. Сільськогосподарська продукція ТОВ "ПАЕК" представлена як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках.