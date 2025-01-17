В Украине одобрили Стратегию развития системы здравоохранения: что в ней

Кабинет Министров одобрил Стратегию развития системы здравоохранения до 2030 года и утвердил операционный план мер по ее реализации в 2025-2027 годах.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"План выполнения стратегии имеет четкие индикаторы, конкретные шаги, ответственные. Наша задача — построить одну из лучших и, что не менее важно, одну из наиболее доступных медицинских систем мира", — подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, стратегия направлена на определение ключевых проблем здоровья украинцев и формирование решений, способствующих их решению.

Цель Стратегии-2030 – создание эффективной и устойчивой системы здравоохранения, где каждый человек сможет позаботиться о своем здоровье, поддерживать, сохранять его и получать необходимую медицинскую помощь, а все, кто вовлечены в ее оказание, будут иметь прозрачные и эффективные инструменты. для реализации потенциала и влияния на формирование политик на всех уровнях

"Для этого предусмотрено расширение роли первичного звена медицинской помощи и интеграцию монопрофильных медучреждений в многопрофильные больницы. Усилим систему реагирования на угрозы пандемий и войн, а также адаптируем медицину под нужды ветеранов. Частью изменений будет также восстановление и модернизация больниц", — подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что также усилят координацию в управлении медициной, усовершенствуют систему финансирования и эффективного использования ресурсов и будут развивать человеческий капитал и привлечение инвестиций.

"Речь идет о лучшем медицинском образовании. В частности, за счет создания многопрофильных больниц при университетах и за счет интеграции образовательной и научной работы", — подчеркнул глава правительства.

По словам Шмыгаля, это также предполагает внедрение современных технологий, таких как телемедицина, инструменты искусственного интеллекта, развитие трансплантологии, биоинженерии.

"Ставимся целью цифровизировать управление медициной, полностью отказаться от бумаги и перейти в цифру. Планируем привлекать инвестиции в медицинскую отрасль. В частности, за счет привлечения частных больниц к реализации программы медицинских гарантий", — отметил Шмыгаль.

Напомним, с 1 января 2025 года вступило в силу постановление Кабмина о предоставлении платных медицинских услуг государственными и коммунальными учреждениями, которым определены случаи платного обслуживания и особенности оплаты услуг, не входящих в программу медицинских гарантий.

Заметим, что в приложении "Дія" каждый сможет зарегистрироваться или авторизоваться в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) как пациент, а также выбрать семейного врача, подать ему декларацию или, при необходимости, разорвать действительную.