В Україні схвалили Стратегію розвитку системи охорони здоров’я: що в ній

Кабінет Міністрів схвалив Стратегію розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року та затвердив операційний план заходів з її реалізації у 2025—2027 роках.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"План виконання стратегії має чіткі індикатори, конкретні кроки, відповідальних. Наше завдання — збудувати одну з найкращих і, що не менш важливо, одну з найбільш доступних медичних систем світу", — наголосив Шмигаль.

За його словами, стратегія спрямована на визначення ключових проблем здоров’я українців та формування рішень, що сприятимуть їх розв’язанню.

Мета Стратегії-2030 – створення ефективної та стійкої системи охорони здоров’я, де кожна людина зможе подбати про своє здоров’я, підтримувати, зберігати його та отримувати необхідну медичну допомогу, а всі, хто залучені до її надання, матимуть прозорі та ефективні інструменти для реалізації потенціалу та впливу на формування політик на всіх рівнях.

"Для цього передбачили розширення ролі первинної ланки медичної допомоги та інтеграцію монопрофільних медзакладів до багатопрофільних лікарень. Посилимо систему реагування на загрози пандемій та війн, а також адаптуємо медицину під потреби ветеранів. Частиною змін буде також відбудова та модернізація лікарень", — наголосив Шмигаль.

Він додав, що також посилять координацію в управлінні медициною, вдосконалять систему фінансування та ефективного використання ресурсів та розвиватимуть людський капітал та залучення інвестицій.

"Ідеться про кращу медичну освіту. Зокрема, за рахунок створення багатопрофільних лікарень при університетах та за рахунок інтеграції освітньої й наукової роботи", — підкреслив очільник уряду.

За словами Шмигаля, це також передбачає запровадження сучасних технологій, таких як телемедицина, інструменти штучного інтелекту, розвиток трансплантології, біоінженерії.

"Ставимо за мету цифровізувати управління медициною, повністю відмовитися від паперу й перейти в цифру. Плануємо залучати інвестиції в медичну галузь. Зокрема, за рахунок долучення приватних лікарень до реалізації програми медичних гарантій", — зауважив Шмигаль.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року набрала чинності постанова Кабміну про надання платних медичних послуг державними та комунальними закладами, якою визначено випадки платного обслуговування та особливості оплати послуг, що не входять до програми медичних гарантій.

Зауважимо, у застосунку "Дія" кожен зможе зареєструватися або авторизуватися в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) як пацієнт, а також обрати сімейного лікаря, подати йому декларацію чи, за потреби, розірвати дійсну.