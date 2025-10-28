- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В "Укрзализныце" новый глава наблюдательного совета: что известно
Члены наблюдательного совета АО "Укрзализныця" на своем заседании избрали Гепарда Хафера председателем, Сергея Лещенко — заместителем председателя.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци".
Отмечается, что 1 октября 2025 правительство утвердило новый состав наблюдательного совета АО "Укрзализныця".
Ее независимые члены были отобраны по результатам открытого конкурса с участием международной компании по поиску руководящего персонала.
Кто в наблюдательном совете УЗ
В состав наблюдательного совета "Укрзализныци" вошли четверо независимых членов, еще трое представителей делегированы государством.
Так, в состав наблюдательного совета вошли:
- Эльжбета Ева Беньковская, бывшая министерка инфраструктуры и развития Польши, европейская комиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг;
- Гепард Хафер, ученый и эксперт по логистике, бывший глава наблюдательного совета "Укрзализныци", имеет опыт работы в Deutsche Bahn;
- Максим Мокляк, бывший руководитель Государственной фискальной службы Украины, эксперт в финансовой сфере;
- Анатолий Амелин, предприниматель и соучредитель Украинского института будущего;
- Давид Ломджария, управленец с опытом сотрудничества с международными финансовыми учреждениями, председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома" – представитель государства;
- Сергей Лещенко, политик и журналист, бывший народный депутат Украины – представитель государства;
- Александр Камышин, эксминистр по вопросам стратегических отраслей промышленности, бывший глава УЗ, назначенный осенью прошлого года.
1 апреля 2025 года правительство изменило состав правления АО "Укрзализныця". Работу в компании завершили Евгений Лященко и Вячеслав Еремин.
Напомним, что 21 октября 2024 года Кабинет министров по представлению "Укрзализныци" назначил ее председателем правления Александра Перцовского. вместо Евгения Лященко.
В свою очередь, Перцовский работает в УЗ с 2020 года, до назначения возглавлял "Пассажирскую компанию". Ранее также работал первым заместителем гендиректора "Укрпочты".
Об "Укрзализныце"
"Укрзализныця" обеспечивает более 80% грузовых и около 36% пассажирских перевозок внутри страны. Компания есть крупнейшим работодателем в Украине из более чем 190 тыс. работников и управляет одной из крупнейших железнодорожных сетей Европы протяженностью более 19 тыс. км, из которых более 9,3 тыс. км – электрифицированы.
На балансе "Укрзализныци" находятся более 1400 станций и значительный парк локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов.
Напомним, "Укрзализныця" вошла в ТОП-10 предприятий, получивших наибольшую прибыль в 2024 году. В частности, компания оказалась на седьмом месте с прибылью 102,9 млрд. грн.