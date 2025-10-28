В "Укрзализныце" новый глава наблюдательного совета: что известно

Члены наблюдательного совета АО "Укрзализныця" на своем заседании избрали Гепарда Хафера председателем, Сергея Лещенко — заместителем председателя.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци".

Отмечается, что 1 октября 2025 правительство утвердило новый состав наблюдательного совета АО "Укрзализныця".

Ее независимые члены были отобраны по результатам открытого конкурса с участием международной компании по поиску руководящего персонала.

Кто в наблюдательном совете УЗ

В состав наблюдательного совета "Укрзализныци" вошли четверо независимых членов, еще трое представителей делегированы государством.

Так, в состав наблюдательного совета вошли:

Эльжбета Ева Беньковская , бывшая министерка инфраструктуры и развития Польши, европейская комиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг;

, бывшая министерка инфраструктуры и развития Польши, европейская комиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг; Гепард Хафер , ученый и эксперт по логистике, бывший глава наблюдательного совета "Укрзализныци", имеет опыт работы в Deutsche Bahn;

, ученый и эксперт по логистике, бывший глава наблюдательного совета "Укрзализныци", имеет опыт работы в Deutsche Bahn; Максим Мокляк , бывший руководитель Государственной фискальной службы Украины, эксперт в финансовой сфере;

, бывший руководитель Государственной фискальной службы Украины, эксперт в финансовой сфере; Анатолий Амелин , предприниматель и соучредитель Украинского института будущего;

, предприниматель и соучредитель Украинского института будущего; Давид Ломджария , управленец с опытом сотрудничества с международными финансовыми учреждениями, председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома" – представитель государства;

, управленец с опытом сотрудничества с международными финансовыми учреждениями, председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома" – представитель государства; Сергей Лещенко , политик и журналист, бывший народный депутат Украины – представитель государства;

, политик и журналист, бывший народный депутат Украины – представитель государства; Александр Камышин, эксминистр по вопросам стратегических отраслей промышленности, бывший глава УЗ, назначенный осенью прошлого года.

1 апреля 2025 года правительство изменило состав правления АО "Укрзализныця". Работу в компании завершили Евгений Лященко и Вячеслав Еремин.

Напомним, что 21 октября 2024 года Кабинет министров по представлению "Укрзализныци" назначил ее председателем правления Александра Перцовского. вместо Евгения Лященко.

В свою очередь, Перцовский работает в УЗ с 2020 года, до назначения возглавлял "Пассажирскую компанию". Ранее также работал первым заместителем гендиректора "Укрпочты".

Об "Укрзализныце"

"Укрзализныця" обеспечивает более 80% грузовых и около 36% пассажирских перевозок внутри страны. Компания есть крупнейшим работодателем в Украине из более чем 190 тыс. работников и управляет одной из крупнейших железнодорожных сетей Европы протяженностью более 19 тыс. км, из которых более 9,3 тыс. км – электрифицированы.

На балансе "Укрзализныци" находятся более 1400 станций и значительный парк локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов.

Напомним, "Укрзализныця" вошла в ТОП-10 предприятий, получивших наибольшую прибыль в 2024 году. В частности, компания оказалась на седьмом месте с прибылью 102,9 млрд. грн.