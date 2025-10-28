В "Укрзалізниці" новий голова наглядової ради: що відомо

Члени наглядової ради АТ "Укрзалізниця" на своєму засіданні обрали Гепарда Хафера головою, Сергія Лещенка – заступником голови.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що 1 жовтня 2025 року уряд затвердив новий склад наглядової ради АТ "Укрзалізниця".

Її незалежні члени були відібрані за результатами відкритого конкурсу за участю міжнародної компанії з пошуку керівного персоналу.

Хто у наглядовій раді УЗ

Загалом до складу наглядової ради "Укрзалізниці" увійшли четверо незалежних членів, ще троє представників делеговані державою.

Так, до складу наглядової ради увійшли:

Ельжбета Ева Беньковська , колишня міністерка інфраструктури та розвитку Польщі, європейська комісарка з питань внутрішнього ринку та послуг;

, колишня міністерка інфраструктури та розвитку Польщі, європейська комісарка з питань внутрішнього ринку та послуг; Гепард Хафер , науковець і експерт з логістики, колишній голова наглядової ради "Укрзалізниці", має досвід роботи в Deutsche Bahn;

, науковець і експерт з логістики, колишній голова наглядової ради "Укрзалізниці", має досвід роботи в Deutsche Bahn; Максим Мокляк , колишній керівник Державної фіскальної служби України, експерт у фінансовій сфері;

, колишній керівник Державної фіскальної служби України, експерт у фінансовій сфері; Анатолій Амелін , підприємець і співзасновник Українського інституту майбутнього;

, підприємець і співзасновник Українського інституту майбутнього; Давид Ломджарія , управлінець із досвідом співпраці з міжнародними фінансовими установами, голова наглядової ради "Укроборонпрому" – представник держави;

, управлінець із досвідом співпраці з міжнародними фінансовими установами, голова наглядової ради "Укроборонпрому" – представник держави; Сергій Лещенко , політик і журналіст, колишній народний депутат України – представник держави;

, політик і журналіст, колишній народний депутат України – представник держави; Олександр Камишін, ексміністр з питань стратегічних галузей промисловості, колишній голова УЗ, який був призначений восени минулого року.

1 квітня 2025 року уряд змінив склад правління АТ "Укрзалізниця". Роботу в компанії завершили Євген Лященко та В’ячеслав Єрьомін.

Нагадаємо, що 21 жовтня 2024 року Кабінет міністрів за поданням "Укрзалізниці" призначив її головою правління Олександра Перцовського. замість Євгена Лященко.

В свою чергу, Перцовський працює в УЗ з 2020 року, до призначення очолював "Пасажирську компанію". Раніше також працював, першим заступником гендиректора "Укрпошти".

Про "Укрзалізницю"

"Укрзалізниця" забезпечує понад 80% вантажних і близько 36% пасажирських перевезень у межах країни. Компанія є найбільшим роботодавцем в Україні з більш ніж 190 тис. працівників і управляє однією з найбільших залізничних мереж Європи протяжністю понад 19 тис. км, з яких понад 9,3 тис. км — електрифіковані.

На балансі "Укрзалізниці" перебуває понад 1400 станцій та значний парк локомотивів, вантажних і пасажирських вагонів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" увійшла в ТОП-10 підприємств, які отримали найбільший прибуток у 2024 році. Зокрема, компанія опинилась на сьомому місці з прибутком 102,9 млрд грн.