В "Укрзалізниці" новий голова наглядової ради: що відомо
Члени наглядової ради АТ "Укрзалізниця" на своєму засіданні обрали Гепарда Хафера головою, Сергія Лещенка – заступником голови.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Зазначається, що 1 жовтня 2025 року уряд затвердив новий склад наглядової ради АТ "Укрзалізниця".
Її незалежні члени були відібрані за результатами відкритого конкурсу за участю міжнародної компанії з пошуку керівного персоналу.
Хто у наглядовій раді УЗ
Загалом до складу наглядової ради "Укрзалізниці" увійшли четверо незалежних членів, ще троє представників делеговані державою.
Так, до складу наглядової ради увійшли:
- Ельжбета Ева Беньковська, колишня міністерка інфраструктури та розвитку Польщі, європейська комісарка з питань внутрішнього ринку та послуг;
- Гепард Хафер, науковець і експерт з логістики, колишній голова наглядової ради "Укрзалізниці", має досвід роботи в Deutsche Bahn;
- Максим Мокляк, колишній керівник Державної фіскальної служби України, експерт у фінансовій сфері;
- Анатолій Амелін, підприємець і співзасновник Українського інституту майбутнього;
- Давид Ломджарія, управлінець із досвідом співпраці з міжнародними фінансовими установами, голова наглядової ради "Укроборонпрому" – представник держави;
- Сергій Лещенко, політик і журналіст, колишній народний депутат України – представник держави;
- Олександр Камишін, ексміністр з питань стратегічних галузей промисловості, колишній голова УЗ, який був призначений восени минулого року.
1 квітня 2025 року уряд змінив склад правління АТ "Укрзалізниця". Роботу в компанії завершили Євген Лященко та В’ячеслав Єрьомін.
Нагадаємо, що 21 жовтня 2024 року Кабінет міністрів за поданням "Укрзалізниці" призначив її головою правління Олександра Перцовського. замість Євгена Лященко.
В свою чергу, Перцовський працює в УЗ з 2020 року, до призначення очолював "Пасажирську компанію". Раніше також працював, першим заступником гендиректора "Укрпошти".
Про "Укрзалізницю"
"Укрзалізниця" забезпечує понад 80% вантажних і близько 36% пасажирських перевезень у межах країни. Компанія є найбільшим роботодавцем в Україні з більш ніж 190 тис. працівників і управляє однією з найбільших залізничних мереж Європи протяжністю понад 19 тис. км, з яких понад 9,3 тис. км — електрифіковані.
На балансі "Укрзалізниці" перебуває понад 1400 станцій та значний парк локомотивів, вантажних і пасажирських вагонів.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" увійшла в ТОП-10 підприємств, які отримали найбільший прибуток у 2024 році. Зокрема, компанія опинилась на сьомому місці з прибутком 102,9 млрд грн.