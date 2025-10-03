В законопроект о легализации и налогообложении криптовалюты в Украине подали 2538 правок

Ко второму чтению в законопроект № 102325-д о легализации и налогообложении криптовалюты в Украине подано 2538 правки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он отметил, что из этого количества 1179 правок подано им.

Железняк добавил, что законопроект вынесут на голосование в сессионный зал Верховной Рады, когда проработают все эти правки.

Принятый документ не совершенен

Национальный банк считает, что принятый Верховной Радой законопроект о виртуальных активах в первом чтении нуждается в существенной доработке и предупреждает о четких "красных линиях", за которые нельзя выходить.

По мнению регулятора, необходимо четкое определение условий обмена виртуальных активов на валютные ценности и полномочий НБУ, связанных с этим вопросом.

"В настоящее время принятый документ не совершенен, однако мы настроены доработать его до второго чтения вместе с профильным Комитетом Верховной Рады Украины, международными партнерами, участниками рынка", - подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

Что в законопроекте

В законопроекте предлагается упрощенная классификация виртуальных активов — их делят на три основных категории. Такой подход позволит снизить административную нагрузку как для государства, так и для пользователей.

Предусмотрена и упрощенная процедура лицензирование — например, для компаний, уже имеющих соответствующие лицензии в странах с надежным финансовым регулированием, в частности в Германии.

Добавим, что из-за отсутствия регулирования рынка криптовалют Украина понесла значительные экономические потери, а именно: 48,8 миллиарда долларов доходов населения и компаний, а также 4 миллиарда долларов налоговых поступлений.

Ранее Delo.ua разбиралось по сути. законопроекта, а также спрашивал экспертов о перспективах рынка криптоактивов в Украине.