До законопроєкту про легалізацію та оподаткування криптовалюти в Україні подали 2538 правки

До другого читання до законопроєкту № 102325-д про легалізацію та оподаткування криптовалюти в Україні подано 2538 правки.

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він зауважив, що з цієї кількості 1179 правок подано ним.

Железняк додав, що законопроєкт винесуть на голосування до сесійної зали Верховної Ради, коли опрацюють всі ці правки.

Ухвалений документ не є досконалим

Національний банк вважає, що ухвалений Верховною Радою законопроєкт про віртуальні активи в першому читанні потребує суттєвого доопрацювання та попереджає про чіткі "червоні лінії", за які не можна виходити.

На думку регулятора, потрібне чітке визначення умов обміну віртуальних активів на валютні цінності та повноважень НБУ, пов’язаних із цим питанням.

"Наразі ухвалений документ не є досконалим, проте ми налаштовані доопрацювати його до другого читання разом із профільним Комітетом Верховної Ради України, міжнародними партнерами, учасниками ринку", - наголосив очільник НБУ Андрій Пишний.

Що в законопроєкті

У законопроєкті пропонується спрощена класифікація віртуальних активів — їх поділять на три основні категорії. Такий підхід дозволить зменшити адміністративне навантаження як для держави, так і для користувачів.

Передбачено й спрощену процедуру ліцензування — наприклад, для компаній, які вже мають відповідні ліцензії в країнах з надійним фінансовим регулюванням, зокрема в Німеччині.

Додамо, що через відсутність регулювання ринку криптовалют Україна зазнала значних економічних втрат, а саме: 48,8 мільярда доларів доходів населення та компаній, а також 4 мільярди доларів податкових надходжень.

Раніше Delo.ua розбиралось в суті законопроєкту, а також питало у експертів про перспективи ринку криптоактивів в Україні.