ВАКС оставил Павла Кириленко в должности главы АМКУ и наложил ограничения

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не отстранил председателя АМКУ Павла Кириленко, обвиняемого в незаконном обогащении, но обязал его до октября не общаться с определенными свидетелями и не выезжать из Украины без разрешения суда.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ВАКС.

ВАКС отказался отстранить главу АМКУ

11 августа коллегия судей ВАКС приняла решение частично удовлетворить ходатайство прокурора и возложить на обвиняемый ряд процессуальных обязанностей.

В то же время, суд отказал в требовании Специализированной антикоррупционной прокуратуры отстранить должностного лица от исполнения служебных обязанностей.

Кроме этого, коллегия судей возложила на него дополнительные обязанности до 11 октября как обвиняемого, в частности, воздерживаться от общения с определенными свидетелями, не отлучаться за пределы Украины без разрешения суда.

Дело Павла Кириленко

Напомним, 14 августа 2024 года Кириленко после выхода соответствующего журналистского расследования сообщили о подозрении в незаконном обогащении (статья 368-5 Уголовного кодекса) на 56,2 миллиона гривен и декларировании недостоверной информации (статья 366-2 УК).

28 августа судья Высшего антикоррупционного суда применил к голове АМКУ Павлу Кириленко мера пресечения в виде залога в размере 30,28 миллионов гривен с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.

В декабре прошлого года правоохранители завершили досудебное расследование по делу в отношении руководителя АМКУ Павла Кириленко. Его подозревают в незаконном обогащении более чем на 72 млн грн, а не 56 млн грн. По данным следствия, с 2020 по 2023 год Кириленко стал владельцем 21 объекта недвижимости и люксового авто, записав все на родственников своей жены.

3 июня 2025 года Высший антикоррупционный суд уменьшил залог главе Антимонопольного комитета Кириленко до 25 миллионов гривен, но не разрешил выезжать в служебные командировки за границу.

7 июля этого года САП по материалам расследования НАБУ передала в суд обвинительный акт о действующем председателе Антимонопольного комитета Павле Кириленко. Его обвиняют в незаконном обогащении на сумму более 72 млн грн и внесении недостоверных данных в декларации.