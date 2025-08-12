Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,39

--0,07

EUR

48,19

--0,08

Готівковий курс:

USD

41,48

41,39

EUR

48,45

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ВАКС залишив Павла Кириленка на посаді голови АМКУ та наклав обмеження

рішення суду, молоток, терези, стіл
ВАКС залишив голову АМКУ на посаді попри звинувачення / Freepik

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не відсторонив голову АМКУ Павла Кириленка, обвинуваченого у незаконному збагаченні, але зобов’язав його до жовтня не спілкуватися з певними свідками та не виїжджати з України без дозволу суду.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ВАКС.

ВАКС відмовився відсторонити голову АМКУ

11 серпня колегія суддів ВАКС ухвалила рішення частково задовольнити клопотання прокурора та покласти на обвинуваченого низку процесуальних обов’язків.

Водночас суд відмовив у вимозі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відсторонити посадовця від виконання службових обов’язків.

Окрім цього, колегія суддів поклала на нього додаткові обовʼязки до 11 жовтня як на обвинуваченого, зокрема, утримуватись від спілкування з визначеними свідками, не відлучатись за межі України без дозволу суду.

Справа Павла Кириленка

Нагадаємо, 14 серпня 2024 року Кириленку після виходу відповідного журналістського розслідування повідомили про підозру у незаконному збагаченні (стаття 368-5 Криміналного кодексу) на 56,2 мільйона гривень та декларуванні недостовірної інформації (стаття 366-2 КК).

28 серпня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду  застосував до голови АМКУ Павла Кириленка запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 30,28 мільйона гривень з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

У грудні минулого року правоохоронці завершили досудове розслідування у справі стосовно керівника АМКУ Павла Кириленка. Його підозрюють у незаконному збагаченні на понад 72 млн грн, а не 56 млн грн. За даними слідства, з 2020 по 2023 роках Кириленко став власником 21 об’єкту нерухомості та люксового авто, записавши все на родичів своєї дружини.

3 червня 2025 року Вищий антикорупційний суд зменшив заставу голові Антимонопольного комітету Кириленку до 25 мільйонів гривень, але не дозволив виїжджати у службові відрядження за кордон.

7 липня цього року САП за матеріалами розслідування НАБУ передала до суду обвинувальний акт щодо чинного голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка. Його звинувачують у незаконному збагаченні на суму понад 72 млн грн та внесенні недостовірних даних до декларацій.

Автор:
Ольга Опенько