ВАКС залишив Павла Кириленка на посаді голови АМКУ та наклав обмеження

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не відсторонив голову АМКУ Павла Кириленка, обвинуваченого у незаконному збагаченні, але зобов’язав його до жовтня не спілкуватися з певними свідками та не виїжджати з України без дозволу суду.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ВАКС.

ВАКС відмовився відсторонити голову АМКУ

11 серпня колегія суддів ВАКС ухвалила рішення частково задовольнити клопотання прокурора та покласти на обвинуваченого низку процесуальних обов’язків.

Водночас суд відмовив у вимозі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відсторонити посадовця від виконання службових обов’язків.

Окрім цього, колегія суддів поклала на нього додаткові обовʼязки до 11 жовтня як на обвинуваченого, зокрема, утримуватись від спілкування з визначеними свідками, не відлучатись за межі України без дозволу суду.

Справа Павла Кириленка

Нагадаємо, 14 серпня 2024 року Кириленку після виходу відповідного журналістського розслідування повідомили про підозру у незаконному збагаченні (стаття 368-5 Криміналного кодексу) на 56,2 мільйона гривень та декларуванні недостовірної інформації (стаття 366-2 КК).

28 серпня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до голови АМКУ Павла Кириленка запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 30,28 мільйона гривень з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

У грудні минулого року правоохоронці завершили досудове розслідування у справі стосовно керівника АМКУ Павла Кириленка. Його підозрюють у незаконному збагаченні на понад 72 млн грн, а не 56 млн грн. За даними слідства, з 2020 по 2023 роках Кириленко став власником 21 об’єкту нерухомості та люксового авто, записавши все на родичів своєї дружини.

3 червня 2025 року Вищий антикорупційний суд зменшив заставу голові Антимонопольного комітету Кириленку до 25 мільйонів гривень, але не дозволив виїжджати у службові відрядження за кордон.

7 липня цього року САП за матеріалами розслідування НАБУ передала до суду обвинувальний акт щодо чинного голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка. Його звинувачують у незаконному збагаченні на суму понад 72 млн грн та внесенні недостовірних даних до декларацій.