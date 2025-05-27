ВСУ будут использовать "Антидроновый пистолет" отечественного производства: какие характеристики

Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины индивидуальное средство для противодействия воздушным беспилотникам "Антидроновый пистолет" украинского производства.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Отмечается, что "Антидроновый пистолет" – индивидуальное устройство радиоэлектронной защиты.

"Это средство установки электромагнитных помех, оно блокирует каналы управления и видеосигнала вражеских беспилотников", — рассказали в Минобороны.

Также украинский "Антидроновый пистолет" имеет компактные размеры, весит чуть больше 1 кг, изготовленный в монолитном формфакторе.

Недавно Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях ВСУ мобильные мастерские "Небокрай" отечественного производства, предназначенные для ремонта и обслуживания беспилотных летательных комплексов и аппаратов.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.