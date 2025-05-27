Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,57

+0,06

EUR

47,30

+0,30

Наличный курс:

USD

41,47

41,40

EUR

47,38

47,20

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ВСУ будут использовать "Антидроновый пистолет" отечественного производства: какие характеристики

Антидроновый пистолет
Минобороны допустило к использованию «Антидроновый пистолет». Фото: mod.gov.ua

Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины индивидуальное средство для противодействия воздушным беспилотникам "Антидроновый пистолет" украинского производства.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Отмечается, что "Антидроновый пистолет" – индивидуальное устройство радиоэлектронной защиты.

"Это средство установки электромагнитных помех, оно блокирует каналы управления и видеосигнала вражеских беспилотников", — рассказали в Минобороны.

Также украинский "Антидроновый пистолет" имеет компактные размеры, весит чуть больше 1 кг, изготовленный в монолитном формфакторе.

Недавно Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях ВСУ мобильные мастерские "Небокрай" отечественного производства, предназначенные для ремонта и обслуживания беспилотных летательных комплексов и аппаратов.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже   заключило контракты   с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.

Автор:
Светлана Манько