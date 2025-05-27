ЗСУ використовуватимуть "Антидроновий пістоль" вітчизняного виробництва: які характеристики

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України індивідуальний засіб для протидії повітряним безпілотникам "Антидроновий пістоль" українського виробництва.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Зазначається, що "Антидроновий пістоль" – індивідуальний пристрій радіоелектронного захисту.

"Це засіб встановлення електромагнітних завад, він блокує канали управління і відеосигналу ворожих безпілотників", - розповіли в Міноборони.

Також український "Антидроновий пістоль" має компактні розміри, важить трохи більше 1 кг, виготовлений у монолітному формфакторі.

Нещодавно Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ мобільні майстерні "Небокрай" вітчизняного виробництва, які призначені для ремонту та обслуговування безпілотних літальних комплексів та апаратів.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи "Зброя Перемоги" на суму близько 130 млрд грн.