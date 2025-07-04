ВСУ будут использовать украинский дрон для лазерной подсветки

Украинский беспилотный летательный аппарат R-34-T, способный осуществлять лазерное целеуказание, официально допущен к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Характеристики дрона

Отмечается, что дрон, разработанный по заказу ВСУ, успешно прошел все этапы испытаний и готов к выполнению боевых задач. Его основная функция – лазерная подсветка целей высокоточного поражения управляемыми боеприпасами, в частности артиллерийскими и авиационными.

Благодаря лазерному целеуказанию дрон позволяет существенно повысить эффективность применения управляемых боеприпасов, в том числе на больших расстояниях и в условиях активной противовоздушной защиты противника.

Кроме того, БПЛА обладает защищенными каналами связи, модульной архитектурой и устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы. Дрон позволяет более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, минимизировать затраты боеприпасов и снижать риски для операторов и боевых подразделений.

Напомним, в июне Минобороны кодифицировало более 120 новых образцов оружия, большинство – украинского производства.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.