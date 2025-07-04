ЗСУ використовуватимуть український дрон для лазерної підсвітки

Український безпілотний літальний апарат R-34-T, здатний здійснювати лазерне цілевказання, офіційно допущено до експлуатації у підрозділах Сил оборони України.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Характеристики дрона

Зазначається, що дрон, розроблений на замовлення ЗСУ, успішно пройшов всі етапи випробувань і готовий до виконання бойових завдань. Його основна функція – лазерна підсвітка цілей для високоточного ураження керованими боєприпасами, зокрема артилерійськими та авіаційними.

Завдяки лазерному цілевказанню дрон дозволяє суттєво підвищити ефективність застосування керованих боєприпасів, зокрема на великих відстанях і в умовах активного протиповітряного захисту противника.

Крім того, БПЛА має захищені канали зв’язку, модульну архітектуру та стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Дрон дозволяє ефективніше використовувати наявні ресурси, мінімізувати витрати боєприпасів та знижувати ризики для операторів і бойових підрозділів.

Нагадаємо, у червні Міноборони кодифікувало понад 120 нових зразків зброї, більшість – українського виробництва.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи "Зброя Перемоги" на суму близько 130 млрд грн.