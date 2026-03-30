Южная Корея начала импортировать российские нефтепродукты

Министерство промышленности Южной Кореи подтвердило импорт 27 тысяч тонн российских нефтепродуктов. Груз будет доставлен 30 марта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что куда именно прибудет груз и для скольких компаний он назначен, Министерство промышленности Южной Кореи не сообщает.

По сообщениям местных СМИ, это первый случай, когда Южная Корея импортировала российские нефтепродукты с начала войны в Иране.

В правительстве заявили, что прилагают усилия для обеспечения дополнительных поставок.

В Министерстве промышленности отметили, что импорт стал возможен после того, как Соединенные Штаты временно смягчили санкции в отношении российских нефтепродуктов.

Напомним, что Филиппины также возвращаются к закупке российской нефти после пятилетнего перерыва. Это связано с ограничением поставок энергоресурсов из стран Персидского залива из-за войны на Ближнем Востоке.

США временно сняли санкции по российской нефти

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация отменит определенные санкции, связанные с торговлей нефтью, чтобы снизить мировые цены на сырье.

В Белом доме рассматривают возможное ослабление санкций против российской нефти, чтобы стабилизировать глобальное повышение цены на сырье из-за войны США и Израиля против Ирана

Такой шаг потенциально мог бы увеличить мировое предложение нефти в момент, когда поставки с Ближнего Востока резко сокращаются из-за эскалации конфликта вокруг Ирана.

12 марта Министерство финансов США выдало новую лицензию, разрешающую странам временно покупать российскую нефть, загруженную на танкеры до 11 апреля.

Также Соединенные Штаты Америки предоставили Индии разрешение на покупку российской нефти, застрявшую на танкерах в море. Он будет действовать тридцать дней.

Хотя министр финансов США Скотт Бессент заверил, что режим Путина не получит значительную прибыль от этого временного ослабления. Россия ежедневно зарабатывает до 150 миллионов долларов дополнительных доходов в бюджет от продажи нефти, что делает ее самым большим победителем от конфликта на Ближнем Востоке.