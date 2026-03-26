Филиппины впервые после пятилетнего перерыва начнут покупать нефть у России

Филиппины возвращаются к закупке российской нефти после пятилетнего перерыва. Это связано с ограничением поставок энергоресурсов из стран Персидского залива из-за войны на Ближнем Востоке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес Манила сотрудничает с Вашингтоном для получения разрешения на закупку нефти у подсанкционных стран. По его словам, "рассматриваются все варианты".

Согласно информации французской компании Kpler, специализирующейся на сборе данных о сырьевых рынках, в этом месяце на Филиппины следуют как минимум две партии российской нефти марки ESPO.

Филиппины импортируют почти всю свою нефть с Ближнего Востока.

20 марта правительство заявило, что запас топлива остался примерно на 45 дней. 25 марта в стране было объявлено чрезвычайное положение в энергетической сфере.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос подчеркнул, что "необходимы срочные меры" для обеспечения стабильности энергоснабжения и непрерывности экономической деятельности.

США временно сняли санкции по российской нефти

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация отменит определенные санкции, связанные с торговлей нефтью, чтобы снизить мировые цены на сырье.

В Белом доме рассматривают возможное ослабление санкций против российской нефти, чтобы стабилизировать глобальное повышение цены на сырье из-за войны США и Израиля против Ирана

Такой шаг потенциально мог бы увеличить мировое предложение нефти в момент, когда поставки с Ближнего Востока резко сокращаются из-за эскалации конфликта вокруг Ирана.

12 марта Министерство финансов США выдало новую лицензию, разрешающую странам временно покупать российскую нефть, загруженную на танкеры до 11 апреля.

Также Соединенные Штаты Америки предоставили Индии разрешение на покупку российской нефти, застрявшую на танкерах в море. Он будет действовать тридцать дней.

Хотя министр финансов США Скотт Бессент заверил, что режим Путина не получит значительную прибыль от этого временного ослабления. Россия ежедневно зарабатывает до 150 миллионов долларов дополнительных доходов в бюджет от продажи нефти, что делает ее самым большим победителем от конфликта на Ближнем Востоке.