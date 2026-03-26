Філіппіни вперше після п'ятирічної перерви почнуть купувати нафту у Росії

Філіппіни повертаються до закупівлі російської нафти після п'ятирічної перерви. Це пов'язано з обмеженням постачання енергоресурсів із країн Перської затоки через війну на Близькому Сході.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що посол Філіппін у США Хосе Мануель Ромуальдес Маніла співпрацює з Вашингтоном, щоб одержати дозвіл на закупівлю нафти у підсанкційних країн. За його словами, "розглядаються усі варіанти".

Згідно з інформацією французької компанії Kpler, що спеціалізується на зборі даних про сировинні ринки, цього місяця на Філіппіни прямують як мінімум дві партії російської нафти марки ESPO.

Філіппіни імпортують майже всю свою нафту з Близького Сходу.

20 березня уряд заявив, що запас палива залишився приблизно на 45 днів. 25 березня в країні було оголошено надзвичайний стан в енергетичній сфері.

Президент Філіппін Фердинанд Маркос наголосив, що "необхідні термінові заходи" для забезпечення стабільності енергопостачання та безперервності економічної діяльності.

США тимчасово зняли санкції з російської нафти

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що його адміністрація скасує певні санкції, повʼязані з торгівлею нафтою, аби знизити світові ціни на сировину.

У Білому домі розглядають можливе послаблення санкцій проти російської нафти, аби стабілізувати глобальне підвищення ціни на сировину через війну США та Ізраїлю проти Ірану

Такий крок потенційно міг би збільшити світову пропозицію нафти у момент, коли поставки з Близького Сходу різко скорочуються через ескалацію конфлікту навколо Ірану.

12 березня Міністерство фінансів США видало нову ліцензію, яка дозволяє країнам тимчасово купувати російську нафту, завантажену на танкери до 11 квітня.

Також Сполучені Штати Америки надали Індії дозвіл на купівлю російської нафти, яка застрягла на танкерах у морі. Він діятиме тридцять днів.

Хоча, міністр фінансів США Скотт Бессент запевнив, що режим Путіна не отримає значного прибутку від цього тимчасового послаблення. Росія щодня заробляє до 150 мільйонів доларів додаткових доходів до бюджету від продажу нафти, що робить її найбільшим переможцем від конфлікту на Близькому Сході.