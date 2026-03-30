Південна Корея почала імпортувала російські нафтопродукти

Міністерство промисловості Південної Кореї підтвердило імпорт 27 000 тонн російських нафтопродуктів. Вантаж буде доставлений 30 березня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Агенство зауважує, що куди саме прибуде вантаж і для скількох компаній він призначений, Міністерство промисловості Південної Кореї не повідомляє.

За повідомленнями місцевих ЗМІ , це перший випадок, коли Південна Корея імпортувала російські нафтопродукти з початку війни в Ірані.

В уряді заявили, що докладають зусиль для забезпечення додаткових поставок.

Південна Корея повністю припинила імпорт російської сирої нафти та нафтопродуктів в грудні 2022 року після російського вторгнення в Україну. Загалом країна імпортує 45% необхідної їй нафти, причому 77% надходить із Близького Сходу.

У Міністерстві промисловості зауважили, що імпорт став можливим після того, як Сполучені Штати тимчасово пом’якшили санкції щодо російських нафтопродуктів.

Нагадаємо, Філіппіни також повертаються до закупівлі російської нафти після п'ятирічної перерви. Це пов'язано з обмеженням постачання енергоресурсів із країн Перської затоки через війну на Близькому Сході.

США тимчасово зняли санкції з російської нафти

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що його адміністрація скасує певні санкції, повʼязані з торгівлею нафтою, аби знизити світові ціни на сировину.

У Білому домі розглядають можливе послаблення санкцій проти російської нафти, аби стабілізувати глобальне підвищення ціни на сировину через війну США та Ізраїлю проти Ірану

Такий крок потенційно міг би збільшити світову пропозицію нафти у момент, коли поставки з Близького Сходу різко скорочуються через ескалацію конфлікту навколо Ірану.

12 березня Міністерство фінансів США видало нову ліцензію, яка дозволяє країнам тимчасово купувати російську нафту, завантажену на танкери до 11 квітня.

Також Сполучені Штати Америки надали Індії дозвіл на купівлю російської нафти, яка застрягла на танкерах у морі. Він діятиме тридцять днів.

Хоча, міністр фінансів США Скотт Бессент запевнив, що режим Путіна не отримає значного прибутку від цього тимчасового послаблення. Росія щодня заробляє до 150 мільйонів доларів додаткових доходів до бюджету від продажу нафти, що робить її найбільшим переможцем від конфлікту на Близькому Сході.