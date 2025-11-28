За бухгалтера бэк-офиса из дела "Мидас" внесли 95 млн гривен залога

За фигуранта дела НАБУ "Мидас" по хищениям в "Энергоатоме" Игоря Фурсенко, который в материалах следствия упоминается под псевдонимом "Решик", внесли залог в 95 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил "Суспільному" его адвокат Петр Бойко.

Теперь Фурсенко обязан носить электронный браслет и сдать паспорта.

Известный под псевдонимом "Решик" Фурсенко ранее работал исполнительным директором по безопасности в "Энергоатоме". Следствие подозревает его в исполнении обязанностей бухгалтера "бэк-офиса по легализации средств".

На опубликованных НАБУ записях Фурсенко жаловался своему собеседнику, что ему, мол, было сложно нести коробку, в которой лежало 1,6 млн грн.

Кто внес залог

Кто именно внес залог, адвокат комментировать отказался, но по данным журналистов "Схем", залог за Фурсенко еще 24 ноября уплатила частная компания "Варус Синерджи".

Она имеет уставный капитал в 100 тысяч гривен. Основной вид ее деятельности – оптовая торговля древесиной.

Владелец компании Богдан Фуркевич из Каменец-Подольского.

В сервисе Getcontact его номер телефона подписан как "Богдан Решало От Андрея", "Богдан Полиция" и "Богдан Воинкомат Каменец".

Компанию зарегистрировали в Мариуполе в 2019 году, а в 2022 изменили юридический адрес на Киев.

Напомним, 13 ноября вновь ООО "Вангар" с капиталом в тысячу гривен внесла 37 млн грн залога за двух подозреваемых по делу НАБУ "Мидас" по коррупции в энергетике — работниц так называемого "бэк-офиса" по легализации средств Лесю Устименко и Людмилу Зорину.

О коррупции в энергетике

10 ноября НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывал" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

О том, что обыски прошли у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, ранее сообщал ряд СМИ и нардепов, однако официального подтверждения не было. Однако 11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что с участием Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон);

экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет);

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (Тенор);

еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Ф урсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Всем фигурантам дела, кроме Миндича и Цукермана, Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения.

На фоне новостей и подозрения в коррупционной схеме министр энергетики Светлану Гринчук и министра юстиции, ранее возглавлявшего Минэнерго, Германа Галущенко отправили в отставку.