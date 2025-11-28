За бухгалтера бек-офісу зі справи "Мідас" внесли 95 млн гривень застави

За фігуранта справи НАБУ "Мідас" щодо розкрадань в "Енергоатомі" Ігоря Фурсенка, який у матеріалах слідства згадується під псевдонімом "Рьошик", внесли заставу у 95 мільйонів гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомив "Суспільному" його адвокат Петро Бойко.

Тепер Фурсенко зобовʼязаний носити електронний браслет і здати паспорти.

Відомий під псевдонімом "Рьошик" Фурсенко раніше працював виконавчим директором із безпеки в "Енергоатомі". Слідство підозрює його у виконанні обов’язків бухгалтера "бек-офісу з легалізації коштів".

На опублікованих НАБУ записах Фурсенко скаржився своєму співрозмовнику, що йому, мовляв, було "складно нести" коробку, в якій лежало 1,6 млн грн.

Хто вніс заставу

Хто саме вніс заставу, адвокат коментувати відмовився, але за даними журналістів "Схем", заставу за Фурсенка ще 24 листопада сплатила приватна компанія "Варус Сінерджі".

Вона має статутний капітал у 100 тисяч гривень. Основний вид її діяльності — оптова торгівля деревиною.

Власником компанії є Богдан Фуркевич з Камʼянець-Подільського.

У сервісі Getcontact його номер телефону підписаний як "Богдан Рішало Від Андрія", "Богдан Поліція" та "Богдан Воїнкомат Кам'янець".

Компанію зареєстрували у Маріуполі у 2019 році, а у 2022-му змінили юридичну адресу на Київ.

Нагадаємо, 13 листопада новостворена ТОВ "Вангар" з капіталом в тисячу гривень внесла 37 млн грн застави за двох підозрюваних у справі НАБУ "Мідас" щодо корупції в енергетиці — працівниць так званого "бек-офісу" з легалізації коштів Лесю Устименко та Людмилу Зоріну.

Про корупцію в енергетиці

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

Про те, що обшуки пройшли у міністра юстиції і колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, раніше повідомляли низка ЗМІ та нардепів, проте офіційного підтвердження не було. Однак 11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Ф урсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Всім фігурантам справи, крім Міндіча та Цукермана, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи.

На тлі новин і підозри у корупційній схемі міністерку енергетики Світлану Гринчук та міністра юстиції, який раніше очолював Міненерго, Германа Галущенка відправили в відставку.