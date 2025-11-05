За рождение ребенка будут платить 50 тыс. грн: Рада приняла закон

Верховная Рада 5 ноября приняла закон, усиливающий поддержку родителей и предусматривающий, что в 2026 году в Украине вырастет размер единовременных выплат при рождении ребенка с 41 280 грн до 50 000 грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

За законопроект №13532 в целом проголосовали 294 народных депутата.

Целью инициативы является создание условий для повышения уровня рождаемости, сочетание отцовства с профессиональной занятостью путем поддержки семей в родильный, послеродовой и период ухода за ребенком после его рождения.

Какие выплаты предусмотрены

Закон устанавливает размеры дородовой и послеродовой помощи на 2026 год:

Помощь беременным, не работающим официально. Выплачивается за 70 дней до родов.

50 000 грн. при рождении ребенка;

7 000 грн ежемесячной поддержки по уходу за малышом до 1 года;

"єЯсла" - до 8 000 грн компенсации за детсад или уплату ЕСВ для отца/матери, которые ухаживают за ребенком после года;

компенсации за детсад или уплату ЕСВ для отца/матери, которые ухаживают за ребенком после года; "єСадок" - поддержка семей с детьми 3-6 лет в 8 000 грн;

"Пакет малыша";

" Пакет школьника " - 5000 грн для первоклассников;

Усиление поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Если на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился год, родители продолжают получать нынешние 860 грн и дополнительно — 7 000 грн/мес до достижения ребенком 1 года.

Заметим, что этот законопроект Верховная Рада поддержала в первом чтении еще в августе. Теперь его должен подписать президент.

В то же время ведутся дискуссии, сможет ли государство профинансировать такое повышение и насколько оно является эффективным стимулом в военное время и при высокой инфляции. О том, поможет ли увеличение выплат поднять рождаемость и какие меры действительно могут улучшить демографическую ситуацию, читайте в материDelo.ua

Демографический кризис в Украине

Рождаемость в Украине стабильно падает как минимум за последние 10 лет. Показатель падения с 2015 по 2021 год колебался в пределах 3 -11%. Эта тенденция существенно ухудшилась с начала полномасштабной войны — в 2022 году зарегистрировали на 24,6% меньше новорожденных, чем в 2021-м. Однако эта цифра не учитывает данные из Крыма и временно оккупированных территорий. Уже в 2023 году был зафиксирован еще больший спад рождаемости – на 33%.

За весь 2024 год в Украине родилось 176,7 тысяч человек (падение на 5,7% к 2023-му), а умерло 495,1 тысяч (только на 1 тысячу меньше). Таким образом, естественное сокращение выросло на 3,1% и составило 318,4 тысяч человек.

Также примечательно, что в 2024 году отношение смертности к рождаемости достигло наихудшего показателя за всю историю независимой Украины – 2,8 (в первом полугодии – 2,86, во втором – 2,74).

За шесть месяцев 2025 года в Украине родились 86 795 младенцев и умерло 249 002 человек. На одного малыша приходится 3 умерших. Больше рожают в столице, а чаще всего умирают на Днепропетровщине