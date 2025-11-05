За народження дитини платитимуть 50 тис. грн: Рада ухвалила закон

Верховна Рада 5 листопада прийняла закон, який посилює підтримку батьків і передбачає, що у 2026 році в Україні зросте розмір одноразової виплати при народженні дитини з 41 280 грн до 50 000 грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

За законопроєкт №13532 в цілому проголосували 294 народних депутати.

Метою ініціативи є створення умов для підвищення рівня народжуваності, поєднання батьківства з професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження.

Які виплати передбачено

Закон встановлює розміри допологової та післяпологової допомоги на 2026 рік:

Допомога вагітним, які не працюють офіційно. Виплачується за 70 днів до пологів.

50 000 грн при народженні дитини;

7 000 грн щомісячної підтримки для догляду за малюком до 1 року;

"єЯсла" — до 8 000 грн компенсації за дитсадок або сплату ЄСВ для батька/матері, які доглядають дитину після року;

компенсації за дитсадок або сплату ЄСВ для батька/матері, які доглядають дитину після року; "єСадок" — підтримка сімей із дітьми 3–6 років у 8 000 грн;

Збереження "пакунка малюка";

"Пакунок школяра" — 5000 грн для першокласників;

Посилення підтримки сімей, які виховують дітей з інвалідністю.

Якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік, батьки продовжують отримувати нинішні 860 грн і додатково — 7 000 грн/міс до досягнення дитиною 1 року.

Зауважимо, цей законопроєкт Верховна Рада підтримала у першому читанні ще в серпні. Тепер його має підписати президент.

Водночас точаться дискусії, чи зможе держава профінансувати таке підвищення та наскільки воно є ефективним стимулом у воєнний час і за високої інфляції. Про те, чи допоможе збільшення виплат підняти народжуваність і які заходи справді можуть покращити демографічну ситуацію, читайте в матеріDelo.ua

Демографічна криза в Україні

Народжуваність в Україні стабільно падає щонайменше останні 10 років. Показник падіння з 2015 до 2021 року коливався у межах 3 -11%. Ця тенденція суттєво погіршилася від початку повномасштабної війни — у 2022 зареєстрували на 24,6% менше новонароджених, ніж у 2021-му. Однак ця цифра не враховує даних із Криму та тимчасово окупованих територій. Вже у 2023 році був зафіксований ще більший спад народжуваності — на 33%.

За весь 2024 рік в Україні народилося 176,7 тисячі осіб (падіння на 5,7% до 2023-го), а померло 495,1 тисячі (лише на 1 тисячу менше). Таким чином, природне скорочення зросло на 3,1% і склало 318,4 тисячі людей.

Також примітно, що у 2024 році відношення смертності до народжуваності досягло найгіршого показника за всю історію незалежної України - 2,8 (в першому півріччі - 2,86, в другому - 2,74).

За шість місяців 2025 року в Україні народилися 86 795 немовлят та померли 249 002 осіб. Наразі на одного малюка припадає 3 померлих. Найбільше народжують у столиці, а найчастіше помирають на Дніпропетровщині