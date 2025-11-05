- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
За народження дитини платитимуть 50 тис. грн: Рада ухвалила закон
Верховна Рада 5 листопада прийняла закон, який посилює підтримку батьків і передбачає, що у 2026 році в Україні зросте розмір одноразової виплати при народженні дитини з 41 280 грн до 50 000 грн.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.
За законопроєкт №13532 в цілому проголосували 294 народних депутати.
Метою ініціативи є створення умов для підвищення рівня народжуваності, поєднання батьківства з професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження.
Які виплати передбачено
Закон встановлює розміри допологової та післяпологової допомоги на 2026 рік:
- Допомога вагітним, які не працюють офіційно. Виплачується за 70 днів до пологів.
- 50 000 грн при народженні дитини;
- 7 000 грн щомісячної підтримки для догляду за малюком до 1 року;
- "єЯсла" — до 8 000 грн компенсації за дитсадок або сплату ЄСВ для батька/матері, які доглядають дитину після року;
- "єСадок" — підтримка сімей із дітьми 3–6 років у 8 000 грн;
- Збереження "пакунка малюка";
- "Пакунок школяра" — 5000 грн для першокласників;
- Посилення підтримки сімей, які виховують дітей з інвалідністю.
Якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік, батьки продовжують отримувати нинішні 860 грн і додатково — 7 000 грн/міс до досягнення дитиною 1 року.
Зауважимо, цей законопроєкт Верховна Рада підтримала у першому читанні ще в серпні. Тепер його має підписати президент.
Водночас точаться дискусії, чи зможе держава профінансувати таке підвищення та наскільки воно є ефективним стимулом у воєнний час і за високої інфляції. Про те, чи допоможе збільшення виплат підняти народжуваність і які заходи справді можуть покращити демографічну ситуацію, читайте в матеріDelo.ua
Демографічна криза в Україні
Народжуваність в Україні стабільно падає щонайменше останні 10 років. Показник падіння з 2015 до 2021 року коливався у межах 3 -11%. Ця тенденція суттєво погіршилася від початку повномасштабної війни — у 2022 зареєстрували на 24,6% менше новонароджених, ніж у 2021-му. Однак ця цифра не враховує даних із Криму та тимчасово окупованих територій. Вже у 2023 році був зафіксований ще більший спад народжуваності — на 33%.
За весь 2024 рік в Україні народилося 176,7 тисячі осіб (падіння на 5,7% до 2023-го), а померло 495,1 тисячі (лише на 1 тисячу менше). Таким чином, природне скорочення зросло на 3,1% і склало 318,4 тисячі людей.
Також примітно, що у 2024 році відношення смертності до народжуваності досягло найгіршого показника за всю історію незалежної України - 2,8 (в першому півріччі - 2,86, в другому - 2,74).
За шість місяців 2025 року в Україні народилися 86 795 немовлят та померли 249 002 осіб. Наразі на одного малюка припадає 3 померлих. Найбільше народжують у столиці, а найчастіше помирають на Дніпропетровщині