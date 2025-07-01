Заплатить за разрушение: Украина предлагает установить международные тарифы на российские товары

Украина предлагает ввести на российский экспорт специальный международный сбор. В правительстве считают, что это может стать дополнительным источником восстановления.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина предлагает на импорт российских товаров, таких как нефть и другие ключевые ресурсы, наложить дополнительный налог или тарифы. Вырученные средства Шмыгаль предлагает направлять в международный фонд восстановления Украины.

"Это справедливо. Россия должна заплатить за разрушения, которые она повлекла", — подчеркнул премьер-министр.

Предложение прозвучало на круглом столе Конференции ООН по финансированию развития, которая проходит в Испании. На нем глава украинского правительства напомнил, что по оценкам Всемирного банка, ООН и Европейской комиссии, потребности Украины в восстановлении на ближайшие годы уже превышают 500 миллиардов долларов.

Шмыгаль обратил внимание, что сумма замороженных российских активов не сможет полностью покрыть все убытки, причиненные войной.

Напомним, Владимир Зеленский считает, что для прекращения российской агрессии президент США Дональд Трамп должен ввести в отношении России дополнительные санкции, в частности, способствовать тому, чтобы цена на российскую нефть упала до 30 долларов за баррель.

Трамп в свою очередь неоднократно заявлял, что не исключает возможности подписания законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма, предусматривающего ужесточение санкций против РФ. Но решение, по его словам, будет зависеть от поведения Москвы по вопросу урегулирования войны против Украины.

Инициатива предусматривает экономическое давление не только на РФ, но и на страны, покупающие ее нефть, газ и другие ключевые ресурсы, в частности путем введения 500% тарифов на такой импорт.