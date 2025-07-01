Заплатити за руйнування: Україна пропонує встановити міжнародні тарифи на російські товари

Україна пропонує запровадити на російський експорт спеціальний міжнародний збір. В уряді вважають, що це може стати додатковим джерелом для відбудови.

Як пише Delo.ua, про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, Україна пропонує на імпорт російських товарів, як-от нафта й інших ключових ресурсів, накласти додатковий податок або тарифи. Отримані кошти Шмигаль пропонує спрямовувати у міжнародний фонд відновлення України.

"Це справедливо. Росія має заплатити за руйнування, які вона спричинила", — підкреслив прем’єр-міністр.

Пропозиція пролунала під час круглого столу Конференції ООН із фінансування розвитку, яка проходить в Іспанії. На ній очільник українського уряду нагадав, що за оцінками Світового банку, ООН та Європейської комісії, потреби України у відновленні на найближчі роки вже перевищують 500 мільярдів доларів.

Шмигаль звернув увагу, що сума заморожених російських активів не зможе повністю покрити всі збитки, завдані війною.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вважає, що для припинення російської агресії президент США Дональд Трамп має ввести щодо Росії додаткові санкції, зокрема, сприяти тому, аби ціна на російську нафту впала до 30 доларів за барель.

Трамп своєю чергою неодноразово заявляв, що не виключає можливості підписання законопроєкту сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який передбачає посилення санкцій проти РФ. Але рішення, за його словами, залежатиме від поведінки Москви у питанні врегулювання війни проти України.

Ініціатива передбачає економічний тиск не лише на РФ, а й на країни, що купують її нафту, газ та інші ключові ресурси, — зокрема шляхом введення 500% тарифів на такий імпорт.