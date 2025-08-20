Запланована подія 2

Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Зеленский заявил о ночном ударе россиян по газораспределительной станции в Одесской области

Атака на Одесскую область в ночь на 20 августа
Атака на Одесскую область в ночь на 20 августа /ГСЧС Украины в Одесской области.

В ночь на 20 августа россияне нанесли удар по газораспределительной станции в Одесской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Был подлый удар по газораспределительной станции в Одесской области. Были обстрелы и Черниговщины, Харьковщины, Полтавщины. Всего более 60 дронов и баллистическая ракета", - написал он.

Кроме того, Зеленский отметил, что в Константиновке Донецкой области управляемая авиабомба повредила пять многоквартирных домов. Спасатели до сих пор ищут под завалами не менее трех человек. А из-за удара дронов по Ахтырке на Сумщине ранены 14 человек.

Зеленский назвал эти удары "демонстративными" и отметил, что они подтверждают необходимость усиления давления на Москву. Он призвал к введению новых санкций и пошлин, чтобы заставить дипломатию работать более эффективно.

"Вместе с США, Европой и всеми, кто хочет мира, ежедневно работаем ради обеспечения безопасности. Нам нужны сильные гарантии безопасности, чтобы обеспечить действительно надежный и продолжительный мир", - подчеркнул президент.

Недавние атаки на Одесскую область

Россия в ночь на 6 августа атаковала компрессорную станцию Оператора газотранспортной системы Украины, расположенную в Одесской области недалеко от украинско-румынской границы. Она обеспечивала транспортировку газа в пределах диверсифицированного маршрута поставки, по которому уже поступал американский LNG и тестовые объемы газа из Азербайджана. Или именно она была атакована в ночь на 20 августа, пока не известно.

Тогда же, по словам Зеленского, в селе Новосельское в Одесской области российские войска попали в газовую инфраструктуру, в результате чего сотни семей остались без газоснабжения.

В ночь на 8 августа в Одесской области по нефтебазе SOCAR было выпущено около 10 беспилотников, в результате чего были зафиксированы частичные разрушения. Президент Ильхам Алиев осудил нанесенные страной-агрессором Россией воздушные удары по находящимся на территории Украины объектам Азербайджана.

18 августа беспилотники типа снова атаковали нефтебазу SOCAR, что повлекло за собой масштабный пожар.

О том, что в ночь на 20 августа была атакована портовая и топливно-энергетическая инфраструктура в Одесской области, сообщили ранее местные власти и ГСЧС.

Автор:
Татьяна Бессараб