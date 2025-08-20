Зеленський заявив про нічний удар росіян по газорозподільній станції на Одещині

У ніч на 20 серпня росіяни завдали удару по газорозподільній станції в Одеській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Був підлий удар по газорозподільній станції в Одеській області. Були обстріли й Чернігівщини, Харківщини, Полтавщини. Загалом більш ніж 60 дронів і балістична ракета", - написав він.

Крім того, Зеленський зазначив, що у Костянтинівці на Донеччині керована авіабомба пошкодила п'ять багатоквартирних будинків. Рятувальники досі шукають під завалами щонайменше трьох людей. А через удар дронів по Охтирці на Сумщині поранено 14 людей.

Зеленський назвав ці удари "демонстративними" і зазначив, що вони підтверджують необхідність посилення тиску на Москву. Він закликав до запровадження нових санкцій і мит, щоб змусити дипломатію працювати ефективніше.

"Разом зі США, Європою і всіма, хто хоче миру, щодня працюємо заради гарантування безпеки. Нам потрібні сильні гарантії безпеки, щоб забезпечити дійсно надійний і тривалий мир", - наголосив президент.

Недавні атаки на Одеську область

Росія в ніч на 6 серпня атакувала компресорну станцію Оператора газотранспортної системи України, розташовану в Одеській області неподалік українсько-румунського кордону. Вона забезпечувала транспортування газу в межах диверсифікованого маршруту постачання, яким уже надходив американський LNG та тестові обсяги газу з Азербайджану. Чи саме її було атаковано в ніч на 20 серпня, поки не відомо.

Тоді ж, за словами Зеленського, в селі Новосільське на Одещині російські війська влучили у газову інфраструктуру, внаслідок чого сотні родин залишилися без газопостачання.

В ніч на 8 серпня в Одеській області по нафтобазі SOCAR було випущено близько 10 безпілотників, унаслідок чого були зафіксовані часткові руйнування. Президент Ільхам Алієв засудив завдані країною-агресором Росією повітряні удари по об'єктах Азербайджану, що знаходяться на території України.

18 серпня безпілотники типу знову атакували нафтобазу SOCAR, що спричинило масштабну пожежу.

Про те, що у ніч на 20 серпня була атакована портова і паливно-енергетична інфраструктура на Одещині, повідомила раніше місцева влада і ДСНС.