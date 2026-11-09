Для ВСУ будут проверять каждую партию замороженного мяса: более половины жалоб касается мясной продукции

Агентство оборонных закупок ДОТ вводит обязательные лабораторные исследования каждой партии замороженного мяса, которые будут поставляться украинским военным в 2027 году. Причиной стали многочисленные жалобы на качество продукции: в 2026 году на мясо пришлось 54% всех рекламаций (официальных жалоб к продавцу или производителю) по пищевым продуктам, полученным агентством.

Об этом сообщило Dilo со ссылкой на Агентство оборонных закупок ДОТ Министерства обороны Украины.

Новый механизм контроля предусмотрен контрактами на поставку питания в 2027 году. Он позволит проверять продукцию еще до ее поступления в воинские части и предотвращать поставки мяса, не отвечающего установленным требованиям.

Как будут проверять мясо для военных

Лабораторные исследования будут охватывать отдельные показатели качества замороженного мяса, включая содержание влаги, питательную и энергетическую ценность. Особое внимание будет уделено возможному добавлению избыточной воды и посторонних веществ во время замораживания.

В частности, в новых требованиях к питанию ВСУ на 2027 год для замороженного мяса и мяса птицы установили предельное содержание воды не более 5%. Образцы каждой партии будут отбирать специалисты Госпотребслужбы для дальнейших исследований в аккредитованных лабораториях.

"Важно не только реагировать на нарушения, но и предотвращать их еще до момента поставки", - отметил временный исполняющий обязанности директора АОЗ ДОТ Артем Романюков.

В то же время, показатель 54% касается доли рекламаций на мясную продукцию среди всех полученных агентством жалоб на продукты питания. Это не значит, что более половины поставленного военным мяса были некачественными.

Ранее военным не разрешили поставить почти 687 тонн масла и сыра

Агентство уже применяет аналогичный механизм лабораторного контроля молочной продукции. По приведенным ДОТ данным за 2026 год, Госпродслужба проверила 1169 партий сливочного масла и твердого сыра.

По результатам исследований к снабжению военным не допустили:

334 511 кг сливочного масла;

352 106 кг сыра.

В общей сложности речь идет о 686,6 тонны молочной продукции, которая не прошла контроль.

Теперь аналогичный подход распространят и на замороженное мясо. В агентстве ожидают, что это ужесточит требования к поставщикам и позволит выявлять несоответствия фактической отгрузки продуктов военным.

Сколько государство тратит на питание ВСУ

Усиление лабораторного контроля происходит на фоне масштабных государственных закупок продовольствия для военных.

Ожидаемая стоимость объявленных закупок питания для ВСУ и Государственной специальной службы транспорта на 2027 год составляет 43,8 млрд грн. В новом каталоге продуктов также были пересмотрены описания всех 360 позиций, в частности уточнили требования к содержанию воды в замороженном мясе.

Ранее Dilo в материале "Потоки Минобороны на 40 млрд грн: кормящего ВСУ" исследовало рынок поставок продуктов для армии, его крупнейших участников и механизмы контроля.

По подсчетам издания, на 27 июля 2026 года совокупная максимальная стоимость действующих контрактов на поставку продуктов по Каталогу составила около 40,3 млрд грн. Семь крупнейших поставщиков сосредоточили более 92% от этой суммы.

В то же время суммы контрактов не равны фактической выручке поставщиков или уже произведенным выплатам. Военные части заказывают продукты в соответствии с текущими потребностями, а договоры могут изменять или досрочно расторгать.

Как государство контролирует поставщиков

С 1 января 2026 года закупки продовольствия, вещевого имущества, горючего и вооружения сосредоточены в едином Агентстве оборонных закупок после объединения АОЗ и Государственного оператора тыла.

Как раньше исследовало Dilo, одним из ключевых инструментов реформы стала цифровая система DOT-Chain Food, объединяющая воинские части, поставщиков и агентство. Через нее автоматизируют заявки на продукты, накладные, проверки и оплату. По данным Минобороны, система позволила сократить цикл продовольственного обеспечения примерно в четыре раза.

Однако цифровизация закупок не устраняет риски поставки некачественной продукции. Поэтому, наряду с контролем сроков доставки и объемов заказов, агентство усиливает проверку характеристик самих продуктов.

Новый лабораторный контроль замороженного мяса должен стать дополнительным этапом проверки, прежде чем продукция попадет в военные.

Напомним, что 58% тендерных лотов на закупку сухпайков для ВСУ завершились безуспешно или были отменены . Одной из проблем рынка остается нехватка компаний, способных обеспечить производство, лабораторные испытания и своевременную поставку крупных партий продукции.