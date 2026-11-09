Для ЗСУ перевірятимуть кожну партію замороженого м'яса: понад половина скарг стосується м'ясної продукції

Агенція оборонних закупівель ДОТ запроваджує обов'язкові лабораторні дослідження кожної партії замороженого м'яса, яке постачатимуть українським військовим у 2027 році. Причиною стали численні скарги на якість продукції: у 2026 році на м'ясо припало 54% усіх рекламацій

(офіційних скарг до продавця або виробника) щодо харчових продуктів, отриманих агенцією.

Про це повідомило Dilo з посиланням на Агенцію оборонних закупівель ДОТ Міністерства оборони України.

Новий механізм контролю передбачений контрактами на постачання харчування у 2027 році. Він дозволить перевіряти продукцію ще до її надходження до військових частин та запобігати постачанню м'яса, яке не відповідає встановленим вимогам.

Як перевірятимуть м'ясо для військових

Лабораторні дослідження охоплюватимуть окремі показники якості замороженого м'яса, зокрема вміст вологи, поживну та енергетичну цінність. Особливу увагу приділятимуть можливому додаванню надлишкової води та сторонніх речовин під час заморожування.

Зокрема, у нових вимогах до харчування ЗСУ на 2027 рік для замороженого м'яса та м'яса птиці встановили граничний вміст води — не більше 5%. Зразки кожної партії відбиратимуть фахівці Держпродспоживслужби для подальших досліджень в акредитованих лабораторіях.

"Важливо не лише реагувати на порушення, а й запобігати їм ще до моменту постачання", — зазначив тимчасовий виконувач обов'язків директора АОЗ ДОТ Артем Романюков.

Водночас показник 54% стосується частки рекламацій на м'ясну продукцію серед усіх отриманих агенцією скарг на харчі. Це не означає, що понад половина поставленого військовим м'яса була неякісною.

Раніше військовим не дозволили поставити майже 687 тонн масла та сиру

Агенція вже застосовує аналогічний механізм лабораторного контролю до молочної продукції. За наведеними ДОТ даними за 2026 рік, Держпродспоживслужба перевірила 1169 партій вершкового масла та твердого сиру.

За результатами досліджень до постачання військовим не допустили:

334 511 кг вершкового масла;

352 106 кг твердого сиру.

Загалом йдеться про 686,6 тонни молочної продукції, яка не пройшла контроль.

Тепер аналогічний підхід поширять і на заморожене м'ясо. В агенції очікують, що це посилить вимоги до постачальників та дозволить виявляти невідповідності до фактичного відвантаження продуктів військовим.

Скільки держава витрачає на харчування ЗСУ

Посилення лабораторного контролю відбувається на тлі масштабних державних закупівель продовольства для військових.

Очікувана вартість оголошених закупівель харчування для ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту на 2027 рік становить 43,8 млрд грн. У новому каталозі продуктів також переглянули описи всіх 360 позицій, зокрема уточнили вимоги до вмісту води в замороженому м'ясі.

Раніше Dilo у матеріалі "Потоки Міноборони на 40 млрд грн: хто годує ЗСУ" дослідило ринок постачання продуктів для армії, його найбільших учасників та механізми контролю.

За підрахунками видання, станом на 27 липня 2026 року сукупна максимальна вартість чинних контрактів на постачання продуктів за Каталогом становила близько 40,3 млрд грн. Сім найбільших постачальників зосередили понад 92% цієї суми.

Водночас суми контрактів не дорівнюють фактичному виторгу постачальників або вже здійсненим виплатам. Військові частини замовляють продукти відповідно до поточних потреб, а договори можуть змінювати або достроково розривати.

Як держава контролює постачальників

З 1 січня 2026 року закупівлі продовольства, речового майна, пального та озброєння зосереджені в єдиній Агенції оборонних закупівель після об'єднання АОЗ і Державного оператора тилу.

Як раніше досліджувало Dilo, одним із ключових інструментів реформи стала цифрова система DOT-Chain Food, яка об'єднує військові частини, постачальників та агенцію.Через неї автоматизують заявки на продукти, накладні, перевірки та оплату. За даними Міноборони, система дозволила скоротити цикл продовольчого забезпечення приблизно вчетверо.

Однак цифровізація закупівель не усуває ризиків постачання неякісної продукції. Тому поряд із контролем строків доставки та обсягів замовлень агенція посилює перевірку характеристик самих продуктів.

Новий лабораторний контроль замороженого м'яса має стати додатковим етапом перевірки перед тим, як продукція потрапить до військових.

Нагадаємо, що 58% тендерних лотів на закупівлю сухпайків для ЗСУ завершилися безуспішно або були скасовані. Однією з проблем ринку залишається нестача компаній, здатних забезпечити виробництво, лабораторні випробування та своєчасне постачання великих партій продукції.