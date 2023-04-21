Албания отменила безвиз для россиян

Посольство Албании в России проинформировало об отмене безвизового режима для граждан РФ. Соответствующее объявление появилось на сайте посольства.

Теперь россияне, желающие посетить Албанию, должны оформить визу, в зависимости от цели поездки.

"Посольство Республики Албания в Российской Федерации информирует, что в соответствии с поправками Совета министров Республики Албания от 20.04.2023 года в постановлении № 858 от 29.12.2021 года отменяется безвизовый режим для граждан Российской Федерации (ежегодно с 01 мая по 30 сентября)", - написали в посольстве.

Отметим, что по предварительным правилам с 2009 года россияне могли посещать Албанию без виз в летний и бархатный период.

Чехия продлила до 31 марта 2024 года запрет на выдачу виз гражданам РФ и Беларуси, который был введен вскоре после 24 февраля 2022 года. Запрет расширен также на россиян и белорусов, имеющих паспорта других стран.

Визы и разрешения на длительное проживание в Чехии будут предоставляться гражданам России и Беларуси только в исключительных случаях, например, по гуманитарным соображениям.

Отметим, правила въезда и пребывания россиян в стране сменило и правительство Казахстана. Гражданам России, Белоруссии, Армении и Кыргызстана будет разрешено находиться в республике не более 90 дней.

В апреле парламент Литвы принял решение о прекращении выдачи новых виз гражданам России и Беларуси.

В то же время, если у таких людей уже есть действующие визы, они будут подлежать "индивидуальным расширенным проверкам" на границе, чтобы определить, представляют ли они угрозу национальной безопасности.

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