Албанія скасувала безвіз для росіян

Посольство Албанії в Росії проінформувало про скасування безвізового режиму для громадян РФ. Відповідне оголошення з’явилося на сайті амбасади.

Відтепер росіяни, які хочуть відвідати Албанію, повинні оформити візу, в залежності від мети поїздки.

"Посольство Республіки Албанія в Російській Федерації інформує, що відповідно до поправок Ради міністрів Республіки Албанія від 20.04.2023 року в постанові № 858 від 29.12.2021 року скасовується безвізовий режим для громадян Російської Федерації (щороку з 01 травня по 30 вересня)”, - написали в посольстві.

Зазначимо, що за попередніми правилами з 2009 року росіяни могли відвідувати Албанію без віз в літній та оксамитовий період.

Чехія продовжила до 31 березня 2024 року заборону на видачу віз громадянам РФ та Білорусі, яку було введено невдовзі після 24 лютого 2022 року. Заборона розширена також на росіян та білорусів, які мають паспорти інших країн.

Візи та дозволи на довготривале проживання в Чехії надаватимуться громадянам Росії і Білорусі лише у виняткових випадках, наприклад з гуманітарних міркувань.

Зазначимо, правила в'їзду та перебування росіян у країні змінив і уряд Казахстану. Громадянам Росії, Білорусі, Вірменії та Киргизстану буде дозволено перебувати в республіці не більше 90 днів.

У квітні парламент Литви ухвалив рішення про припинення видачі нових віз громадянам Росії та Білорусі.

Водночас, якщо такі люди вже мають чинні візи, вони підлягатимуть "індивідуальним розширеним перевіркам" на кордоні, щоб визначити, чи становлять вони загрозу національній безпеці.

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