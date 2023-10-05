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Австрия поддержала создание спецтрибунала по преступлению агрессии России

Австрия поддержала создание спецтрибунала по преступлению агрессии России
Австрия поддержали создание спецтрибунала против РФ

Во вторник министр юстиции Австрии Альма Задич на Варшавском форуме безопасности заверила свою украинскую коллегу Украины Ирину Мудрую в солидарности Австрии с Украиной и поддержала создание спецтрибунала для президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает Vienna ATT.

Согласно сообщению, Австрия поддерживала Международный уголовный суд с самого начала как с точки зрения персонала, так и финансов. Теперь страна поддержала и создание специального трибунала.

"И мы также поддерживаем создание специального трибунала для российского преступления агрессии", - сказала Задич.

Напомним, 3 июля в Гааге открыли Международный офис по расследованию вторжения РФ в Украину, который станет первым шагом к возможному трибуналу над руководством страны-агрессорки РФ.

Президент Владимир Зеленский отметил, что среди стран мира есть очень разное отношение к началу международного трибунала по поводу преступлений России против Украины и его формата, в частности, некоторые страны боятся введения такого механизма из-за опасений применения в будущем его аналога против себя.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что российские лидеры должны предстать перед судом за вторжение в Украину, даже если их не могут арестовать и доставить в суд лично. Суд по преступлению агрессии должен проводить заочные заседания.

Автор:
Татьяна Гойденко