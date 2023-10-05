Австрия поддержала создание спецтрибунала по преступлению агрессии России

Во вторник министр юстиции Австрии Альма Задич на Варшавском форуме безопасности заверила свою украинскую коллегу Украины Ирину Мудрую в солидарности Австрии с Украиной и поддержала создание спецтрибунала для президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает Vienna ATT.

Согласно сообщению, Австрия поддерживала Международный уголовный суд с самого начала как с точки зрения персонала, так и финансов. Теперь страна поддержала и создание специального трибунала.

"И мы также поддерживаем создание специального трибунала для российского преступления агрессии", - сказала Задич.

Напомним, 3 июля в Гааге открыли Международный офис по расследованию вторжения РФ в Украину, который станет первым шагом к возможному трибуналу над руководством страны-агрессорки РФ.

Президент Владимир Зеленский отметил, что среди стран мира есть очень разное отношение к началу международного трибунала по поводу преступлений России против Украины и его формата, в частности, некоторые страны боятся введения такого механизма из-за опасений применения в будущем его аналога против себя.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что российские лидеры должны предстать перед судом за вторжение в Украину, даже если их не могут арестовать и доставить в суд лично. Суд по преступлению агрессии должен проводить заочные заседания.