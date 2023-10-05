Австрія підтримала створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії

У вівторок міністр юстиції Австрії Альма Задіч на Варшавському безпековому форумі запевнила свою українську колегу України Ірину Мудру у солідарності Австрії з Україною та підтримала створення спецтрибуналу для президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомиляє Vienna ATT

Згідно з повідомленням, Австрія підтримувала Міжнародний кримінальний суд з самого початку, як з точки зору персоналу, так і фінансів. Тепер країна підтримала і створення спеціального трибуналу.

"І ми також прямо підтримуємо створення спеціального трибуналу для російського злочину агресії", - сказала Задіч.

Нагадаємо, 3 липня в Гаазі відкрили Міжнародний офіс із розслідування вторгнення РФ в Україну, що стане першим кроком до можливого трибуналу над керівництвом країни-агресорки РФ.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що серед країн світу є дуже різне ставлення щодо започаткування міжнародного трибуналу щодо злочинів Росії проти України та його формату, зокрема деякі країни бояться запровадження такого механізму через побоювання застосування в майбутньому його аналогу проти себе.

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що російські лідери повинні постати перед судом за вторгнення в Україну, навіть якщо їх не можуть заарештувати та доставити до суду особисто. Трибунал щодо злочину агресії має проводити заочні засідання.