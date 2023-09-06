Блинкен во время визита в Киев объявит о новой помощи Украине — СМИ

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом для встреч с ключевыми украинскими чиновниками, в частности, президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Ожидается, что Блинкен объявит о новой военной помощи для Украины более чем в 1 миллиард долларов.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Об этом пишет CNN.

Блинкен прибыл в Киев в среду утром после ночного путешествия на поезде из Польши, как и почти все высокопоставленные, посещавшие Киев во время войны.

Кроме объявления очередной помощи, Блинкен также планирует узнать как продвигается контрнаступление, поскольку на Западе и США считают, что его темпы медленнее, чем ожидалось.

Издание пишет, что под его запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским, от которого он может ожидать отчета об усилиях Украины вернуть земли вокруг города Бахмут.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента сказал, что визит высокопоставленного дипломата США - возможность для Соединенных Штатов и Украины согласовать свои усилия перед заседанием Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН), которая состоится позже этого месяца.

Блинкен в Украине: что известно о визитах Госсекретаря США

Это уже третий визит Блинкена в столицу Украины после полномасштабного вторжения России.

Второй раз Блинкен прибыл с неанонсированным визитом в столицу Украины 8 сентября 2022 года. Тогда он сообщил о новом пакете военной помощи Украине.

В апреле 2022 года он посетил Киев вместе с главой Пентагона Ллойдом Остиным. Тогда на встрече обсуждался вопрос о поставке необходимого Украине современного вооружения и новой военной помощи со стороны США.

По данным Госдепа, Блинкен также ненадолго побывал в Украине в марте 2022, когда встретился на границе с Кулебой.