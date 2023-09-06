Блінкен під час візиту до Києва оголосить про нову допомогу Україні — ЗМІ

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з неоголошеним візитом для зустрічей з ключовими українськими посадовцями, зокрема президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Очікується, що Блінкен оголосить про нову військову допомогу для України у понад 1 мільярд доларів.

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Про це пише CNN.

Блінкен прибув до Києва в середу вранці після нічної подорожі потягом із Польщі, як і майже всі високопоставлені, які відвідували Київ під час війни.

Окрім оголошення чергової допомоги, Блінкен також планує дізнатися як просувається контрнаступ, оскільки на Заході та й США вважають, що його темпи повільніші, ніж очікувалося.

Видання пише, що під у нього запланована зустріч із президентом Володимиром Зеленським, від якого він може очікувати звіту про зусилля України повернути землі навколо міста Бахмут.

Високопоставлений чиновник Держдепартаменту сказав, що візит високопоставленого дипломата США є можливістю для Сполучених Штатів і України узгодити свої зусилля перед засіданням Генеральної Асамблеї ООН (ГА ООН), яка відбудеться пізніше цього місяця.

Блінкен в Україні: що відомо про візити Держсекретаря США

Зауважимо, це вже третій візит Блінкена до столиці України після повномасштабного вторгнення Росії.

Другий раз Блінкен прибув із неанонсованим візитом до столиці України 8 вересня 2022 року. Тоді він повідомив про новий пакет військової допомоги Україні.

У квітні 2022 року він відвідав Київ разом з очільником Пентагону Ллойдом Остіним. Тоді під час зустрічі обговорювалося питання постачання необхідного Україні сучасного озброєнні та нової військової допомоги з боку США.

За даними Держдепу, Блінкен також ненадовго побував в Україні в березні 2022 року, коли зустрівся на кордоні з Кулебою.