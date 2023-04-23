Боррель выступил за отправку европейских ВМС в Тайваньский пролив: они обеспечили бы свободу судоходства

Странам Европейского Союза следует направить свои военно-морские силы в Тайваньский пролив, чтобы обеспечить свободу судоходства в регионе. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в комментарии Journal du Dimanche.

По его словам, позиция позиция ЕС по отношению к Тайваню – проста и последовательна.

"По нашему мнению, существует только один Китай. Но не при любых условиях. И точно не через применение силы", – высказался Боррель.

Он отметил, что Европа должна быть вовлечена в вопрос Тайваня, который волнует ее экономически, коммерчески и технологически.

"Вот почему я призываю европейские военно-морские силы патрулировать Тайваньский пролив, чтобы продемонстрировать преданность Европы свободе судоходства в этом чрезвычайно важном районе. В то же время мы должны быть бдительными касательно провокаций и повышения ставок. Большинство жителей Тайваня считают, что мирный статус-кво является наиболее приемлемым решением. Поэтому давайте твердо придерживаться этого принципа", – сказал дипломат.

Напомним, в последнее время снова обсуждается стремление Китая вернуть фактический контроль над Тайванем. В начале апреля стало известно, что военные КНР во время второго дня учений вокруг Тайваня имитировали удары по ключевым целям на острове. Реагируя на это, министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву сказал, что Пекин, похоже, пытается подготовиться к началу войны.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон недавно заявил, что Европе следует избежать втягивания в конфликт между Китаем и США касательно Тайваня.

Следует отметить, что Штаты выступают в поддержку острова. В марте стало известно, что Тайвань получит от США оружие на 619 млн долларов.