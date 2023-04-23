Боррель виступив за відправку європейських ВМС до Тайванської протоки: вони забезпечили б свободу судноплавства

Країнам Європейського Союзу слід направити свої військово-морські сили до Тайванської протоки, аби забезпечити свободу судноплавства в регіоні. Про це заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель у коментарі Journal du Dimanche.

За його словами, позиція позиція ЄС щодо Тайваню – проста й послідовна.

"На нашу думку, існує тільки один Китай. Але не за будь-яких умов. І точно не через застосування сили", – висловився Боррель.

Він зазначив, що Європа має бути залучена до питання Тайваню, яке хвилює її економічно, комерційно та технологічно.

"Ось чому я закликаю європейські військово-морські сили патрулювати Тайванську протоку, щоб продемонструвати відданість Європи свободі судноплавства в цьому надзвичайно важливому районі. Водночас ми маємо бути пильними щодо провокацій і підвищення ставок. Переважна більшість жителів Тайваню вважає, що мирний статус-кво є найбільш прийнятним рішенням. Тому давайте твердо дотримуватись цього принципу", – сказав дипломат.

Нагадаємо, останнім часом знову обговорюється прагнення Китаю повернути фактичний контроль над Тайванем. На початку квітня стало відомо, що військові КНР під час другого дня навчань навколо Тайваня імітували удари по ключових цілях на острові. Реагуючи на це, міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву сказав, що Пекін, схоже, намагається підготуватися до початку війни.

Своєю чергою президент Франції Емманюель Макрон нещодавно заявив, що Європі слід уникнути втягування у конфлікт між Китаєм та США щодо Тайваню.

Слід зауважити, що Штати виступають на підтримку острова. У березні стало відомо, що Тайвань отримає від США зброю на 619 млн доларів.