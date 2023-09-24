Британия подготовит 30 тысяч украинских военных к концу года

Великобритания продолжает поддерживать Украину и стоять с ней бок о бок. Министр обороны Великобритании Грант Шеппс отметил, что все знают историю Европы и понимают, что может произойти, если позволить тирану захватить соседнюю страну. Поэтому Великобритания планирует до конца года подготовить еще 30 тысяч украинских военных.

Об этом он заявил во время интервью Sky News.

Шеппс подчеркнул, что очень важно не оставить без последствий атаку России на демократическую Украину, и именно поэтому Британия будет твердо стоять на стороне Украины.

Он также объявил, что Великобритания предоставит десятки тысяч дополнительных боеприпасов и огромное количество дополнительной поддержки и оборудования.

Отметим, что 54-летний Грант Шеппс был назначен министром обороны недавно. Он пообещал продолжать оказывать поддержку Украине в борьбе против варварского вторжения Путина.

Напомним, несколько дней назад, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказал жесткую критику в отношении правительства своей страны и призвал Лондон и его союзников. немедленно предоставить Украине еще больше необходимой военной техники, включая дальнобойные ракеты.

Добавим, недавно стало известно, что Великобритания передала Украине партию тяжелых дронов Malloy, способных перевозить оружие к линии фронта или эвакуировать раненых.