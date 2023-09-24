Британія підготує 30 тисяч українських військових до кінця року

Велика Британія продовжує підтримувати Україні та стояти з нею пліч-о-пліч. Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс зауважив, що всі знають історію Європи і розуміють, що може статися, якщо дозволити тирану захопити сусідню країну. Тому Британія планує до кінця року підготувати ще 30 тисяч українських військових.

Про він це заявив під час інтерв'ю Sky News.

Шеппс наголосив, що надзвичайно важливо не залишити без наслідків атаку Росії на демократичну Україну, і саме тому Британія твердо стоятиме на боці України.

Він також оголосив, що Британія надасть десятки тисяч додаткових боєприпасів і величезну кількість додаткової підтримки та обладнання.

Зауважимо, 54-річний Грант Шеппс був призначений міністром оборони нещодавно. Він пообіцяв продовжувати надавати підтримку Україні у боротьбі проти варварського вторгнення Путіна.

Нагадаємо, кілька днів тому, колишній прем'єр-міністр Великої Британії, Борис Джонсон, висловив жорстку критику стосовно уряду своєї країни та закликав Лондон і його союзників негайно надати Україні ще більше необхідної військової техніки, включаючи далекобійні ракети.

Додамо, нещодавно стало відомо, що Велика Британія передала Україні партію важких дронів Malloy, які здатні перевозити зброю до лінії фронту або евакуювати поранених.