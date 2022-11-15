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Британская разведка объяснила, чем Геническ выгоден для оккупантов
Российские оккупанты после отступления Херсона сделали город Геническ "временной столицей" оккупированного региона и, вероятно, передислоцируют туда подразделения военного управления.
Об этом сообщает разведка Британии.
"Выбор этого района как командного узла намекает на приоритеты и беспокойство российского командования, укрепляющего свою оборону на юге Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Геническ хорошо расположен для координации действий против потенциальных украинских угроз как из Херсона на западе, так и через Мелитополь на северо-востоке, а также для получения подкрепления из Крыма.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"В настоящее время он находится вне зоны досягаемости украинских артиллерийских систем, которые нанесли значительный ущерб российским полевым командным пунктам", - подчеркнули в разведке.
Напомним, первые спецподразделения ВСУ вошли в Херсон 11 ноября. Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный сообщил, что операция продолжалась с начала сентября.
Сейчас в городе начались стабилизационные мероприятия, так же как и в других освобожденных от оккупантов населенных пунктах Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский уже посетил недавно освобожденный от российских оккупантов Херсон.