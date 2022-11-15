Британская разведка объяснила, чем Геническ выгоден для оккупантов

Российские оккупанты после отступления Херсона сделали город Геническ "временной столицей" оккупированного региона и, вероятно, передислоцируют туда подразделения военного управления.

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Об этом сообщает разведка Британии.

"Выбор этого района как командного узла намекает на приоритеты и беспокойство российского командования, укрепляющего свою оборону на юге Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Геническ хорошо расположен для координации действий против потенциальных украинских угроз как из Херсона на западе, так и через Мелитополь на северо-востоке, а также для получения подкрепления из Крыма.

"В настоящее время он находится вне зоны досягаемости украинских артиллерийских систем, которые нанесли значительный ущерб российским полевым командным пунктам", - подчеркнули в разведке.

Напомним, первые спецподразделения ВСУ вошли в Херсон 11 ноября. Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный сообщил, что операция продолжалась с начала сентября.

Сейчас в городе начались стабилизационные мероприятия, так же как и в других освобожденных от оккупантов населенных пунктах Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский уже посетил недавно освобожденный от российских оккупантов Херсон.